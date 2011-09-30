Влада Умані проти перенесення праху цадика Нахмана до Ізраїлю
Ідею подали праві політики
Міська влада міста Умань Черкаської області не підтримує ідею перенесення праху цадика Нахмана, на могилу якого щороку приїздять десятки тисяч паломників-хасидів, з їхнього міста в інше місце або країну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник мера Умані Петро ПАЄВСЬКИЙ в ефірі "5 каналу".
За його словами, існує заповіт самого цадика Нахмана, у якому він висловив бажання бути похованим в уманській землі. Крім цього, зазначив заступник мера Умані, туристи-паломники допомагають розвивати туристичний потенціал міста, який склався історично.
Тому, за словами П.ПАЄВСЬКОГО, обласній та центральній владі необхідно зробити так, щоб туристи, зокрема релігійні, отримали в Умані максимум зручностей. За його словами, влада повинна зайнятися будівництвом готелів, пунктів харчування, наданням інших послуг. «Щоб люди, які приїжджають, відчували себе зручно, і місцеві жителі так само при цьому отримували і роботу, і зарплату, і, так само, відчували себе зручно", - додав він.
Як повідомлялося, представники деяких партій в Україні пропонують перенести прах цадика Нахмана з Умані Черкаської області до Ізраїлю.
Як стверджує, зокрема, лідер Черкаської обласної організації УНП Леонід ДАЦЕНКО, "ідею перевезти прах Нахмана колись висловили самі хасиди, а в зв`язку з тим, що зараз паломництво набирає некерованих форм, це стало необхідністю".
Щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера Нахмана відсвяткувати Рош-га-Шана. Рабі Нахман був похований Умані в 1810 році. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з`їжджаються з усього світу кожен єврейський Новий рік.