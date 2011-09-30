Влада Умані проти перенесення праху цадика Нахмана до Ізраїлю

Міська влада міста Умань Черкаської області не підтримує ідею перенесення праху цадика Нахмана, на могилу якого щороку приїздять десятки тисяч паломників-хасидів, з їхнього міста в інше місце або країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник мера Умані Петро ПАЄВСЬКИЙ в ефірі "5 каналу".

За його словами, існує заповіт самого цадика Нахмана, у якому він висловив бажання бути похованим в уманській землі. Крім цього, зазначив заступник мера Умані, туристи-паломники допомагають розвивати туристичний потенціал міста, який склався історично.

Тому, за словами П.ПАЄВСЬКОГО, обласній та центральній владі необхідно зробити так, щоб туристи, зокрема релігійні, отримали в Умані максимум зручностей. За його словами, влада повинна зайнятися будівництвом готелів, пунктів харчування, наданням інших послуг. «Щоб люди, які приїжджають, відчували себе зручно, і місцеві жителі так само при цьому отримували і роботу, і зарплату, і, так само, відчували себе зручно", - додав він.

Як повідомлялося, представники деяких партій в Україні пропонують перенести прах цадика Нахмана з Умані Черкаської області до Ізраїлю.

Як стверджує, зокрема, лідер Черкаської обласної організації УНП Леонід ДАЦЕНКО, "ідею перевезти прах Нахмана колись висловили самі хасиди, а в зв`язку з тим, що зараз паломництво набирає некерованих форм, це стало необхідністю".

Щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера Нахмана відсвяткувати Рош-га-Шана. Рабі Нахман був похований Умані в 1810 році. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з`їжджаються з усього світу кожен єврейський Новий рік.