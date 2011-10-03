Екс-міністр оборони лежить у камері СІЗО без меддопомоги

Стан здоров’я колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА на сьогодні не покращився і лікарі рекомендують йому лікування в умовах неврологічного стаціонару.

Про це УНІАН повідомив адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, який сьогодні відвідав свого підзахисного у Київському СІЗО.

"У порівнянні з минулою п’ятницею, коли суд змушений був перенести судове засудання через погіршення самопочуття ІВАЩЕНКА, стан його здоров’я не змінився. Він лежить у себе в камері, оскільки відмовився від медчастини СІЗО через можливість "підхватити" ще якісь хвороби. Його відвідують лікарі", - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, лікар, якій минулого тижня обстежував В.ІВАЩЕНКА, видав рекомендацію лікувати його в умовах неврологічного стаціонару. Крім того, за результатами обстеження лікар виписав В.ІВАЩЕНКУ ліки, але таких препаратів у медчастині СІЗО немає.

"Таким чином, можна констатувати, що ніяке лікування ІВАЩЕНКУ не надається", - зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО, додавши, що "зато завтра його пообіцяли відвезти для протезування зубів до Центральної військової стоматологічної полікліники".