Томенко: Янукович налаштований продавати землю вже з 1 січня

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що ініціатива Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про невідкладний розгляд у парламенті законопроекту про ринок землі свідчить про те, що влада налаштована розпочати продаж землі сільськогосподарського призначення з 1 січня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив учора на брифінгу після Погоджувальної ради.

Віце-спікер повідомив, що від імені Президента його представник просить парламент пришвидшити розгляд законопроектів про ринок землі, яких, нагадав він, у Верховній Раді зареєстровано декілька.

«Це в першу чергу свідчить про те, що влада налаштована продавати землю з 1 січня 2012 року», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Водночас він поінформував, що урядовий законопроект про ринок землі було проаналізовано науково-експертним управлінням парламенту і запропоновано відправити його на повторне перше читання.

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО ще раз висловив стурбованість тим фактом, що Президент намагається прискорити розгляд земельного питання. Він нагадав, що мораторій на купівлю-продаж продаж земель сільськогосподарського призначення діє до 1 січня 2012 року, і зазначив, що «прискорення прийняття законопроекту означає, що команда Президента хоче продавати землю вже з 1 січня 2012 року».