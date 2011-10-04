Відкриття нового Арт-салону і виставка картин Дениса Бессарабова

У середу, 6 жовтня, о 18.00 відбудеться відкриття нового Арт-салону в центрі Києва, на вулиці Ярославів Вал, 36-38. До його відкриття приурочена виставка картин художника Дениса БЕССАРАБОВА, роботи якого знаходяться в приватних колекціях Чехії, Польщі, Канади, Німеччини та Франції.

Художник зображує у своїх роботах реальні і нереальні події, які тісно переплітаються з повсякденністю. Д.БЕССАРАБОВ зображує не стільки подію або конкретне місце, скільки почуття, душевний стан, свій настрій.

Самі роботи настільки спонтанні та непередбачувані, переповнені позитивною енергією, що оточуючі з головою поринають у світ художника.

Також на виставці будуть представлені старі карти і плани Києва з приватної колекції Д.БЕССАРАБОВА.

Телефон для довідок 502-30-53.