Нардеп: справу Тимошенко Європа використовуватиме на свою користь

Народний депутат, член фракції КПУ Олександр Голуб скептично оцінив перспективу змін законодавства для ухвалення виправдального вироку у процесі над Юлією Тимошенко. На його думку, « ми не можемо змінювати законодавство під якогось конкретного політика. Це абсолютно неприйнятно».

Парламентарій нагадав, що «цілком природною є ситуація, коли притягають до відповідальності колишнього прем`єр-міністра Ізраїлю або колишнього президента Франції, коли в суді розглядаються справи, пов`язані з нинішнім прем`єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. Практика проведення таких судових розглядів над вищими державними чиновниками для Європи сьогодні - це норма. І я не думаю, що ми повинні відмовлятися від цієї норми», - цитує політика MIGnews.com.ua.

Коментуючи позицію європейських політиків стосовно справи Тимошенко, Олександр Голуб наголосив: «Європа найменше стурбована долею Тимошенко і розвитком демократії в Україні. Вони будуть використовувати цю тему, якщо їм буде вигідно. Тому я жодного зв`язку між справою Тимошенко і відносинами з Європою не бачу. На даний момент європейські лідери і окремі структури використовують тему Тимошенко як можливість певного тиску на Президента Януковича і його команду. Не було б цієї справи, знайшовся б який-небудь інший привід. Ми пам`ятаємо, як під час президентства Леоніда Кучми була вигадана теза про "Кольчуги", і на нього здійснювався такий само тиск».