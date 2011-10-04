Українській владі пояснюють: Москва поважає лише сильних

Дії російської влади щодо судової заборони Об’єднання українців Росії є публічним приниженням України, і вони потребують рішучої реакції з боку української влади, заявив заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», так він прокоментував рішення Замоскворецького суду Москви, який підтримав позицію Міністерства юстиції Росії у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії й відкрив дорогу до розгляду справи у Верховному суді РФ.

«Російська влада продовжує показове знищення найвпливовіших організацій українців Росії. Слідом за ліквідацією 27 січня 2010 року за рішенням Верховного суду РФ Федеральної національно-культурної автономії українців Росії російська влада взялася за ліквідацію Об`єднання українців Росії», - наголосив В.ОГРИЗКО.

На його думку, у цій ситуації для української влади робити вигляд, ніби нічого не відбувається, означає демонструвати власну слабкість та неспроможність. «Москва поважає лише сильних і тих, хто не дозволяє себе принижувати», -сказав він..

В.ОГРИЗКО переконаний, що для України маркерами взаємоповаги та рівноправності у відносинах з Росією є не тільки питання газу, флоту чи експортних квот, але й захист прав наших співвітчизників.

«Саме тому ми вимагаємо від українського Міністерства закордонних справ і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА адекватної та рішучої реакції», - підкреслив він.

В.ОГРИЗКО вважає, що Україна має провести симетричну перевірку на предмет відповідності законам України діяльності ряду проросійських організацій, зокрема, «Единого Отечества», «Русского движения Украины», «Русской общины Крыма», «Координационного совета русских организаций Таврии» та ряду інших.

Крім того, у подібній ситуації необхідно припинити фінансування з держбюджету України проросійських організацій типу Ліги слов’янської молоді, що їх патронують відомі чиновники українського уряду.

«Тільки такі дії можуть остудити завзяття російської влади щодо тотальної зачистки українських організацій в Росії», - наголосив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін‘юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду «Родина» Н.ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

На початку 2011 року Міністерство юстиції Росії звернулося до Верховного суду з проханням ліквідувати Об`єднання українців Росії через недотримання положень чинного законодавства і власного статуту ОУР.

Пізніше Верховний суд РФ припинив провадження про ліквідацію Об`єднання українців Росії і повернув справу в районний суд Москви.

21 травня позачерговий VI з`їзд українців Росії обрали головою ОУР Тараса ДУДКА.

1 жовтня стало відомо, що Замоскворецький суд Москви підтримав Міністерство юстиції РФ у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії.

За словами адвоката ОУР Аліма ЖГУЛЄВА, Мін’юст РФ звинувачує екс-співголову ОУР Валерія СЕМЕНЕНКА в тому, що він у період припинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ нібито від імені ОУР. Це й стало приводом для ліквідації організації. Зокрема, В.СЕМЕНЕНКО звинувачується у виступ від імені ОУР у програмі «Свобода мысли» на «5-у каналі» (Санкт-Петербург) і в ефірі радіо «Свобода».

А.ЖГУЛЄВ наголосив, що рішення Замоскворецького суду відновлює розгляд питання про ліквідацію ОУР по суті у Верховному Суді.

Водночас адвокат наголосив, що рішення Замоскворецького суду буде оскаржене в Судовій колегії з цивільних справ Московського міського суду.

Таким чином, за його словами, розгляд Верховним судом РФ справи про ліквідацію почнеться не раніше ніж через 2-3 місяці.