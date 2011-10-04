Охорона Азарова: «водитель е***ой тойоты, вправо принимаем!» (відео)

Охорона прем`єра Миколи Азарова розбиває дзеркала машин, які не встигають з`їхати з дороги під час руху кортежу.

Про це пише Українська правда з посиланням на матеріали журналістів програми “Знак Оклику”.

Стиль спілкування охоронців із київськими водіями зайвою толерантністю не відрізняється: з гучномовця лунає від “м’якого” - "Принимай вправо, урод! Вправо! Быстро!" до відвертого «Водитель е***ной тойоты, вправо принимаем!!!».

"Якщо не встиг - затискають автомобілі супроводу, з вікон вилазять люди в погонах і б`ють даїшним жезлом по вікну. "Вправо, б**дь, я говорю!" Лише наздоганяє мікроавтобус з маячками, з розсувної двері на ходу витягується УДО-вець, і з розмаху б`є по дзеркалу, виламуючи його в протилежний бік", - описує ситуацію журналіст Костянтин Усов.

У відповідь на це перед тим, як готувалась програма, Азаров у своєму Facebook зазначив, що обов`язково доручить провести "виховну роботу з даїшниками" і попросив повідомити координати того, кому зламали дзеркало.

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