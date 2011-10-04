Європа зачинить двері Україні, якщо Тимошенко не відпустять?

Про підписання угоди з Європейським Союзом можна забути, якщо політичні переслідування в Україні не припиняться, вважає голова громадської експертної ради «Україна-ЄС» Олег РИБАЧУК.

Як повідомляє Інститут Горшеніна, коментуючи підсумки саміту «Східного партнерства», який відбувся у Варшаві 29-30 вересня, О.РИБАЧУК сказав: «Підписання угоди і ратифікація її в Європейському Союзі будуть практично неможливими у разі розвитку тенденції політичних переслідувань».

«Стосовно ТИМОШЕНКО – це вже історія, яка живе своїм життям. Я не думаю, що ініціатори цього судового процесу розраховували саме на такий сценарій. Я б говорив не тільки про «справу ТИМОШЕНКО», а про переслідування лідерів опозиційних партій і громадських активістів за їхні політичні переконання», - сказав експерт.

При цьому О.РИБАЧУК зазначив, що Європа дійсно схвильована тим, що відбувається в Україні. «Я зараз даю цей коментар з аеропорту Стокгольма. Два дні тому тут була конференція за участю європейських лідерів, міністрів закордонних справ, прем`єрів. Тому можу підтвердити з вуст безпосередніх учасників Варшавського саміту, зокрема й польських, що ця тема звучала – і на зустрічах ЯНУКОВИЧА з канцлером МЕРКЕЛЬ, і міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ, який був на саміті в Ялті, теж про це говорив, і представники Німеччини і Франції, і Польщі – фактично всі виступаючі на конференції говорили про це як про факт, що відбувся”, - сказав експерт.

Аналізуючи перспективи українсько-європейських відносин, О.РИБАЧУК закликав розглядати їх не тільки в ключі зони вільної торгівлі.

«Я б не прив`язував їх тільки до перспектив парафування угоди про зону вільної торгівлі, я б говорив про перспективи подальшого зближення позицій України і Європейського Союзу у разі, якщо наші можновладці не зроблять висновків з того, що сталося. А на мою пам`ять вперше весь світ дуже доступною мовою намагається нашому Президенту і в його особі правлячій еліті сказати, що якщо ви щиро говорите про бажання асоціюватися з Європейським Союзом, ви повинні керуватися принципами, правилами і стандартами Європейського Союзу», - сказав він.

За словами О.РИБАЧУКА, те, що відбувається в Україні, жодним чином не відповідає європейським стандартам про правосуддя, про право на захист, про використання Кримінального кодексу проти політичних рішень, про ті речі, які прийнято називати Копенгагенськими критеріями, – верховенство права і прав людини як центру основи Європейського Союзу.

«Якщо ці два тижні, які наш вже легендарний «суддя печерський» узяв на перерву, щоб побути «в дорадчій кімнаті», не будуть використані керівництвом країни з розумінням, якщо не буде знайдено вихід із ситуації, то перспективи зближення з Європейським Союзом стають просто примарними», - вважає експерт.