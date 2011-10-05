Єврокомісар непокоїться щодо стану українських політв‘язнів

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ заявляє про занепокоєність станом здоров‘я українських політв‘язнів та їхнім несправедливим арештом.

Як повідомляється на офіційному сайті лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, про це Т.ХАММАРБЕРГ заявив сьогодні під час зустрічі з донькою Ю.ТИМОШЕНКО Євгенією КАРР і заступником голови партії "Батьківщина" Григорієм НЕМИРЕЮ у Страсбурзі (Франція).

"Під час зустрічі йшлося про ситуацію в Україні щодо політично вмотивованого переслідування опозиції, порушення прав та свобод людини. Обговорювався перебіг судових засідання у справі лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО та членів її колишнього уряду, зокрема Юрія ЛУЦЕНКА та Валерія ІВАЩЕНКА. ХАММАРБЕРГ наголосив, що під час свого візиту до України наприкінці вересня він отримав багато інформації, яка свідчить про це. Він також висловив своє занепокоєння щодо стану здоров‘я та несправедливого арешту українських політв‘язнів", - повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Комісар Ради Європи з прав людини заявив, що на своєму рівні докладатиме усіх необхідних зусиль для позитивного та якнайшвидшого виходу із ситуації, що склалася. "Права людини та їхнє дотримання – це зобов‘язання усіх держав, особливо України, яка знаходиться в процесі моніторингу Ради Європи", - цитує сайт слова Т.ХАММАРБЕРГА.

Як повідомляв УНІАН, 3-6 жовтня Є.КАРР та Г.НЕМИРЯ перебувають з візитом у Страсбурзі для надання інформації провідним європейським політикам щодо останніх подій у судовій справі проти Ю.ТИМОШЕНКО.