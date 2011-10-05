Суд вирішив, що Янукович законно дав Володимиру Героя

Вищий адміністративний суд України на сьогоднішньому засіданні виніс постанову про відмову в задоволенні позову до Президента України про визнання неправомірним президентського указу про присвоєння звання Героя України главі Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИРУ.

Як пише газета «Дело», Вищий адмінсуд підтвердив законність указу Президента про присвоєння главі УПЦ МП ВОЛОДИМИРУ звання Героя України.

Позивач, пенсіонер Анатолій ІЛЬЧЕНКО, вимагав визнати незаконним Указ глави держави про присвоєння звання Героя України митрополиту Київському і всієї України Володимиру (САБОДАНУ).

Вищий адміністративний суд України прийняв рішення залучити до судового розгляду самого митрополита, оскільки «рішення в цій справі може вплинути на його права та інтереси».