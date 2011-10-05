Єфремов вирішив, що Верховній Раді до міліції не має бути діла

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що розбір помилок під час затримання злочинного угруповання в Одесі має бути компетенцією виключно Міністерства внутрішніх справ, а не Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи критику з боку опозиції в адресу силовиків.

«Що стосується професійних підходів, то я думаю, керівництво МВС зробить відповідні висновки», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що, безперечно, під час затримання угруповання в Одесі були допущені певні помилки. «Вони потребують обговорення, потребують відповідних розбірок у відомстві, яке цим займалося», - додав він.

Як повідомлялося, в Одеській області в ніч на 30 вересня в перестрілці зі злочинцями загинули двоє правоохоронців, ще четверо поранені. Однак особи, які стріляли, втекли з місця подій.

1 жовтня їхнє місцезнаходження було встановлено, і в Одесі почалася спецоперація з їх затримання, у ході якої міліціонери ліквідували 2 підозрюваних. Третьому підозрюваному вдалося втекти.