У Кернеса кажуть, що проблеми каналу АТН - частина виборчої кампанії Авакова

Конфлікт навколо харківського телеканалу АТН використовується в пропагандистських цілях.

Як повідомляє Ура-інформ, таке переконання висловила заступник Харківського міського голови з питань правового супроводу Марина Стоматіна. "Ведеться вже передвиборча агітація. І не більше. І цей конфлікт використовується виключно в пропагандистських цілях ", - сказала Марина Стоматіна.

"Ситуація навколо телеканалу, її публічність і проблеми, пов`язані з цією телекомпанією, ми розглядаємо як початок передвиборчої компанії одного із засновників цього підприємства - Арсена Авакова", - заявила заступник Харківського міського голови.

Вона додала, що Аваков сьогодні забезпечив трансляцію цього телеканалу на пересувних телевізорах, встановлених на автобусах, що мають позначення благодійного фонду Арсена Авакова.

Пані Стоматіна пояснила, що в Харкові діє товариство з обмеженою відповідальністю "Телекомпанія АТН", зареєстроване в 2006 році. У 2007 році воно отримало право працювати на 7-му метровому каналі з обсягом мовлення 6 годин - з першої ночі до 7 ранку. Ця телекомпанія вела і новинні випуски, що транслювалися на інших телеканалах. З 3 серпня 2011 року телекомпанія АТН припинила свою діяльність у зв`язку з тимчасовим обмеженням введеною постановою головного державного санітарного лікаря Харкова у зв`язку з відсутністю санітарного паспорта. При цьому санітарний паспорт на радіорелейну станцію вони повинні були отримати в 2007 році з моменту введення в експлуатацію вказаного об`єкту. Впродовж чотирьох років вони його не отримували. Коли цей факт був виявлений, діяльність була призупинена до отримання санітарного паспорта.

"Міська влада жодним чином ні до видачі санітарного паспорта, ні до призупинення діяльності компанії відношення не має і вважає, що і зараз телекомпанія, її керівництво має можливість отримати усі дозвільні документи і почати працювати в звичайному режимі" - заявила заступник міського голови Харкова.