БЮТ анонсував «кровопролиття» за участі нардепів та міліції

Фракція «БЮТ-Батьківщина» заявляє про можливе побиття народних депутатів під час засідання Печерського райсуду Києва 11 жовтня, на якому буде оголошено вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

З відповідною заявою з парламентської трибуни виступив голова фракції Іван КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Він нагадав, що профільний комітет парламенту розглянув питання присутності народних депутатів на засіданні суду. У відповіді комітету йдеться, що народний депутат відповідно до Конституції та закону про статус народного депутата при пред`явленні посвідчення народного депутата користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади, місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, установи та організації, розташовані на території України.

І.КИРИЛЕНКО заявив, що користуючись цим документом, усі депутати - члени фракції «БЮТ-Батьківщина» - 11 жовтня підуть у Печерський суд, де має бути оголошено вирок Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова фракції повідомив, що депутати готові до того, що міліція перешкоджатиме їм. «Ми очікуємо, що, на жаль, і кровопролиття може бути», - додав і.КИРИЛЕНКО.

Він також наголосив, що «якщо така ситуація станеться, то об Верховну Раду витруть не просто ноги, а витруть окривавлені кийки».