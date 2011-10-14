Венеціанська комісія затвердила висновок щодо закону про вибори ВР

15:18, 14 жовтня 2011
Політика
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Судимих все одно у депутати не пускатимуть

Венеціанська комісія затвердила свій висновок № 635 щодо законопроекту про вибори народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народного депутата від Партії регіонів Сергія КІВАЛОВА, який виступив на засіданні Комісії.

У повідомленні зазначається, що у висновку Венеціанській комісії відзначаються позитивні сторони законопроекту, і водночас міститься низка пропозицій і зауважень.

За словами С.КІВАЛОВА, до моменту затвердження Комісією свого висновку значна частина пропозицій українською стороною була вже врахована.

Зокрема, це стосується: публікації усіх рішень окружних виборчих комісій на офіційному сайті у мережі Інтернет; оприлюднення у тому самому порядку всієї інформації, що подається кандидатами в депутати при реєстрації; уточнено критерії розмежування виборчих округів відповідно до адміністративно-територіального устрою держави; знято перешкоди до членства у виборчих комісіях для раніше судимих громадян, окрім тих, які скоїли тяжкі злочини і злочини проти виборчих прав громадян; уточнено порядок розподілу між кандидатами ефірного часу у теле- і радіомовленні за державний рахунок; вилучено вимогу до організацій зарубіжних спостерігачів узгоджувати з ЦВК свої спільні акції, уточнено повноваження офіційних спостерігачів припиняти порушення виборчої процедури виключно дозволеними законом способами; дозвіл офіційним спостерігачам вести кіно- і фотографування на виборчих ділянках обмежено метою виключно зафіксувати порушення; дозволено оплату з рахунків кандидатів раніше виставлених рахунків напередодні дня голосування.

Водночас, заявив С.КІВАЛОВ, однозначно не були враховані ті зауваження, які прямо суперечили б нормам Конституції.

Зокрема, це стосується пункту 24, де рекомендується вилучити вимогу до кандидата проживати на території держави протягом останніх 5 років, і пункту 16, яким рекомендується дозволити балотуватися кандидатам, які обвинувачуються у скоєнні злочинів середньої і меншої тяжкості.

У цьому відношенні, за словами С.КІВАЛОВА, стаття 76 Конституції чітко забороняє балотуватися і бути обраним усім без винятку кандидатам, осудженим за скоєння умисних злочинів, що у тексті Висновку відображено. Та сама стаття Конституції встановлює і 5-річну вимогу до проживання, і саме цей момент у тексті Висновку упущено.

Щодо вибору виборчої системи, то С.КІВАЛОВ підкреслив, що він є суверенним правом кожної держави. «Змішана виборча система - як і будь-яка інша, може бути обрана Україною, але точно не є українським винаходом. Вона спочатку була використана на виборах до Бундестагу, до нижньої палати Парламенту Федеральної Республіки Німеччина, одного з членів - засновників Ради Європи, застосовується у Великій Британії, іншого члена нашої організації, застосовувалася також в Італії і Угорщині – а все це розвинені демократії з сильними традиціями захисту виборчих прав», - відзначив С.КІВАЛОВ.

Тим часом сам текст висновку Венеціанської комісії щодо законопроекту про вибори Верховної Ради на сайті ВК поки не оприлюднено.

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