Якби вибори Президента відбулися найближчим часом (опитування)

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найкращі шанси потрапити до другого туру мали б Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія”. Серед респондентів, які братимуть участь у президентських виборах за Януковича готові проголосувати 22,9%, за Тимошенко - 17,9%. Певні шанси потрапити до другого туру також має Арсеній Яценюк (12,6% прихильників). Інші претенденти мають менше 6,0% прихильників (у кожному окремому випадку)

Судовий процес не став підставою для формування у масовій свідомості образу Юлії Тимошенко як жертви політичних репресій, як і не сприяв зростанню її електорального рейтингу. На початку вересня Тимошенко підтримували 20,0% опитаних, а у жовтні – 17,9% (серед респондентів, які мають намір брати участь у президентських виборах).

Українські громадяни переважно не схвалюють ідею бойкоту виборів як засобу політичної боротьби. У межах дослідження респондентам поставили питання: «Якщо деякі партії відмовляться брати участь у парламентських виборах, чи будуть такі вибори законними (легітимними)?». Найчастіше (у 41,3% випадків) респонденти схильні сприймати такі вибори легітимними. Про однозначну незаконність таких виборів заявили лише 17,2% опитаних. Водночас, чимало (26,6%) респондентів зайняли неоднозначну позицію, вважаючи, що багато залежатиме від того, які саме партії відмовляться брати участь у виборах. (Не визначилися з відповіддю – 14,9% опитаних).