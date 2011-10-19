Комуніст обізвав опозицію «бандерівською собачатиною»

Фракція Комуністичної партії звертається до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і генпрокурора Віктора ПШОНКИ з проханням дати оцінку діям місцевої влади, яка перейменували вулицю Миру на вулицю імені Воїнів батальйону «Нахтігаль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат від фракції КПУ Євген ЦАРЬКОВ. Він підкреслив, що «такого маразму і лицемірства напередодні закінчення днів звільнення України від фашистів, не допускає жодна цивілізована країна». За його словами, всі знають, що «Бандера зі співробітниками Абверу створив цей батальйон, і за великим рахунком, на їх руках кров і українців, і євреїв, і поляків десятків тисяч». «Від імені фракції КПУ звертаємося до Президента України, генерального прокурора, дати правову оцінку таким діям», - підкреслив Є.ЦАРЬКОВ.

Під час його виступу з рядів, де розміщуються фракції НУ-НС і «БЮТ-Батьківщина» чулися репліки, у відповідь на які Є.ЦАРЬКОВ назвав їх «бандерівська собачатина».

Голова ВР Володимир ЛИТВИН закликав народних депутатів розглядати питання, які актуальні сьогодні. Він підкреслив: «Давайте дивитимемося в майбутнє».

За даними ЗМІ, недавно в селі Райлів Стрийського району Львівської області сільрада прийняла рішення про перейменування вулиці Миру на вулицю Воїнів батальйону "Нахтігаль".

*** Створення «Нахтігаля» було результатом реалізації політики Організації українських націоналістів, спрямованої на підготовку власних військових кадрів. Домовленості про формування українського легіону в німецькій армії були досягнуті на переговорах з військовою розвідкою Абвером у лютому 1941 року. Мобілізацією в легіон займалися керівники ОУН, які сформували його з членів своєї організації, що проживали на той час в окупованій німцями Польщі. Мобілізованих оунівців розподілили на дві частини, які в українських документах фігурують як дружини українських націоналістів (групи «Північ» і «Південь»), у документах Абверу вони дістали кодові назви «Спеціальний відділ «Нахтігаль» і «Організація «Роланд».

16 жовтня 1941 року українські старшини батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд» прийняли звернення до німецького командування і керівництва Рейху «Меморандум українського Легіону». У документі містилися вимоги відновити проголошену незалежність України, звільнити заарештованих членів ОУН, забезпечити матеріально членів сімей бійців Легіону, українізувати весь командний склад Легіону і направити його на боротьбу з більшовиками, не вимагати від учасників Легіону приймати присягу на вірність Німеччині.

1 грудня 1942 року бійці батальйону «Нахтігаль» відмовилися продовжувати контракт з німцями, внаслідок чого багато з них, особливо старшини, були заарештовані. Деяким, серед них і головному команду УПА Роману Шухевичу, вдалося втекти з-під варти. З часом багато воїнів батальйону влилися в Українську повстанську армію, де, як добре навчені солдати, обіймали командні посади. У рядах цієй армії, захищаючи українське населення, вони боролися зі своїми колишніми союзниками - німцями.