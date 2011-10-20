Поки Литвин зустрічає шейха, люди кричать: «Ганьба!»

Близько 200 осіб пікетують Верховну Раду, протестуючи проти звуження соціальних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, вони кричать: «Ганьба!», а в цей час голова парламенту Володимир ЛИТВИН на сходах ВР зустрічає еміра Держави Катар шейха Хамада бін Халіфи Аль ТАНІ.

Учасники акції тримають плакати: «Азаров і Тігіпко – руки геть від захисників Вітчизни!», «Ні – звуженню соціальних гарантій», «Досить робити жебрака з трудової людини!».