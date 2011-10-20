Януковича не покличуть до Брюсселя, поки не буде прогресу?

Візит українського керівництва в Брюссель та підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом не відбудеться, поки Україна не досягне прогресу у розвитку громадянських свобод, прав людини та реформування судової системи.

Про це УНІАН повідомили в європейських дипломатичних колах, коментуючи новину про завершення Україною переговорів про створення зони вільної торгівлі з Європою.

Зокрема, співрозмовник агентства зазначив, що «з Україною планується підписати унікальну угоду, подібної якої не мала жодна з країн. Вона могла б дати економічну інтеграцію на рівні Швейцарії та Норвегії, а політичну інтеграцію настільки тісну, наскільки це можливо. Але угода про зону вільної торгівлі – це лише частина великої Угоди про асоціацію. Ми завершили довготривалі переговори по зоні вільної торгівлі. Але остаточно ця угода буде підписана тільки, коли Україна досягне результатів, про які я вже казав: розвиток громадянських свобод та реформування судової системи. Тобто, переговори щодо Угоди про асоціацію ще тривають».

Він нагадав, що наступного тижня в Києві відбудеться черговий раунд переговорів щодо асоціації.

На запитання УНІАН, чи прив’язана угода до звільнення Юлії ТИМОШЕНКО, співрозмовник відповів, що результат переговорів не залежить від долі однієї людини - він залежить від рівня громадянських свобод та судової системи в цілому.