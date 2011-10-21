Нардеп просить ЄС не вимагати від українських судів політичного рішення

Україна є європейською країною, й незабаром стане членом Європейського Союзу. Таку думку висловив член фракції Партії регіонів у Верховній Раді перший заступник голови парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Володимир Вечерко, повідомляє офіційний сайт ПР.

Нардеп нагадав, що європейський вибір України закріплений не лише в Конституції, але і в Законі "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики", “Брюссель залишається стратегічним партнером України, і це питання не підлягає перегляду”.

Втім, зауважив нардеп, це не означає, що Україна відмовляється партнерства з Росією. Було б неправильно протиставляти взаємодію Києва з ЄС відношенням з РФ.

“Ми вдячні європейським політикам, які упродовж багатьох років проявляли принциповість в питаннях підтримки України на шляху в Європу у тому числі в таких непростих питаннях, як дотримання прав людини, верховенство закону, прозорість роботи влади і впровадження інших демократичних стандартів, - заявив депутат.

Сьогодні ми просимо деяких європейських політиків виявити таку ж принциповість в питанні незалежності українського правосуддя. Адже вимагати від Президента України і парламентарів втрутитися в судовий процес і вплинути на вердикт по справі колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко - це вимагати порушити прописані в нашій Конституції принципи розподілу влади на судову виконавчу і законодавчу.

Ультиматуми багатьох зарубіжних політиків зводяться до двох питань: відпустити Тимошенко і дати їй можливість обиратися. Але при цьому вони не можуть сказати: як такі вимоги співвідносяться з необхідністю зберегти незалежність суду.

Подібні вимоги йдуть в розріз з дотриманням принципів верховенства права і незалежності судів. Опозиційність до влади не повинна служити прикриттям і способом уникання відповідальності за досконалі протиправні дії.

Ми визнаємо існуючу недосконалість нашої судової системи. У ній часто мають місце корупція і заангажованість. У зв`язку з чим до вироків судів є багато питань у наших громадян і правозахисних організацій. Але якщо інші гілки влади втручатимуться в судову систему, причому вибірково, від цього вона не стане краща. Звільнення від відповідальності одного екс-чиновника не забезпечить усім громадянам належного рівня судового захисту.

Існуючі сьогодні проблеми судової системи не виправдовують вимог про винесення політично мотивованої ухвали. Навпаки, нинішній стан справ в судах вимагає проведення неупередженою і комплексною судової реформи.

Майже два роки перебування нашої команди у влади продемонстрували прагнення реформувати українську систему правосуддя з тим, щоб в країні встановилося верховенство Конституції і законів. Зроблені перші кроки по прозорому і неупередженому відбору суддів яких призначають на посаді суддів уперше. І цей крок був позитивно сприйнятий нашими європейськими партнерами. Але його результат стане помітним через деякий час”.