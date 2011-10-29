Мажоритарні вибори експерти поставили на третє місце

Переважна більшість експертів в регіонах виступає за необхідність перегляду виборчої системи, за якою обирався парламент у 2006 та 2007 роках (пропорційної системи з голосуванням за закриті списки кандидатів від партій і блоків у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі).

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН оглядач веб-ресурсу «Вибори в Україні» Віктор КИЛИМАР, про це свідчать результати експертного опитування „Напрями удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України”, проведеного протягом жовтня 2011 року Громадським консорціумом виборчих ініціатив.

Згідно з даними опитування, лише 5% з 500 експертів вважають за необхідне проводити парламентські вибори у майбутньому за пропорційною системою. Ідея збереження пропорційної системи із закритими списками, навіть за умови збільшення кількості виборчих округів та зменшення кількості кандидатів, включених до списків, все одно не підтримується в експертному середовищі – такий тип виборчої системи (який застосовується в деяких європейських країнах, наприклад в Австрії) підтримали лише три експерти з 500 опитаних.

Натомість переважна більшість експертів схиляється до того, що на парламентських виборах має забезпечуватись можливість голосування не за закриті партійні списки, а за конкретних кандидатів від партій та самовисуванців. Зокрема, ідею переходу на пропорційну систему з відкритими партійними списками від партій та незалежних кандидатів схвалили майже 39% опитаних експертів.

Наступною за рівнем популярності виявилась змішана виборча система, яка застосовувалась на парламентських виборах 1998 та 2002 рр. – за необхідність її введення висловились майже 23% опитаних респондентів.

Третьою за популярністю виборчою системою стала мажоритарна система з голосуванням у 450-ти одномандатних округах, за якої допускається можливість самовисування кандидатів, – цю систему підтримали 14% опитаних.

Змішана виборча система як альтернатива пропорційній системі із закритими списками та єдиним загальнодержавним округом користується найвищим рівнем популярності лише на сході України – там її підтримали 29% респондентів. Натомість в інших регіонах рівень її підтримки є приблизно однаковим і недостатньо високим (від 20% в центральній Україні до 23% на заході України).

Пропорційна виборча система з відкритими списками має найбільшу кількість прихильників на заході і сході України: в західних регіонах держави її підтримують 43% експертів регіону, на сході – 48% експертів. В інших регіонах частка прихильників цієї системи є помітно меншою: 34% - в південних регіонах України, 32% - в центральній Україні.

Крім того, частка експертів, які вважають, що існуючу тривалість виборчих перегонів (120 днів) необхідно скорочувати, є значно меншою, порівняно з тими, хто вважає, що тривалість виборчої кампанії має становити 120 днів. (64,5% експертів вважають за необхідне зберегти існуючу тривалість виборчого процесу, тоді як лише 35% респондентів виступили за скорочення терміну виборчої кампанії до 90 днів). Зменшення тривалості виборчого процесу найбільше підтримується експертами із західних областей України (40%). В решті регіонів частка прихильників цієї ідеї становить близько третини опитаних респондентів (33% - на півдні і сході України, 31% - в центральних областях).

Ідею позбавлення блоків права висувати своїх кандидатів на виборах підтримує меншість опитаних експертів: лише 36% респондентів вважають, що блоки мають втратити право висування кандидатів вже у 2012 році. Більшість опитаних (близько 53%) схиляється до того, що блоки не варто позбавляти права на висунення кандидатів на парламентських виборах: вони мають висувати кандидатів на тих самих засадах, що і партії (28%), або ж для них має встановлюватись вищий виборчий бар’єр, ніж для партій (25%). Загалом, практично в усіх регіонах кількість тих, хто підтримує ідею заборони участі блоків у парламентських перегонах 2012 р., є приблизно такою ж, як і кількість тих, хто вважає, що блоки мають висувати кандидатів на рівних з партіями.

47% опитаних експертів вважають, що за винятком виправлення технічних описок та помилок, жодних змін до списків виборців у день голосування вноситись не може. Значною є й кількість респондентів, які погоджуються з тим, що дільничні комісії мають бути наділені правом внесення змін до списків виборців у день голосування, щоправда – виключно на підставі судових рішень (45,5%). Решта експертів вважає, що ДВК мають вносити зміни до списків виборців навіть у день голосування, причому на підставі рішень не лише судів, але й ДВК, повідомлень органів ведення Державного реєстру виборців тощо. За винятком західних регіонів держави, кількість прихильників заборони внесення будь-яких змін до списків виборців у день голосування є приблизно такою ж, як і кількість прихильників надання ДВК дозволу на внесення змін до списків виборців на підставі судових рішень.

Результати проведеного опитування також засвідчили, що переважна більшість експертів схиляється до того, що законодавство про вибори має передбачати обов’язковість подання виборцями, які бажають проголосувати за місцем свого перебування у день голосування, документів, що підтверджують наявність підстав для голосування на дому (75%). У західному регіоні такої думки дотримується майже 50% респондентів, на півдні – 73%, на сході – 80%, в центральних регіонах – 71% респондентів.

Крім того, експерти не підтримують ідею скасування можливості голосування “проти всіх”, яка відповідає рекомендаціям міжнародних організацій: майже 83,6% опитаних експертів вважають, що виборчий бюлетень повинен містити графу “не підтримую жодного кандидата від жодної партії”.

Експертне опитування проводилось в рамках проекту «Сприяння подальшому зміцненню виборчих процесів в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу та за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

До складу Громадського консорціуму виборчих ініціатив входять Український центр незалежних політичних досліджень, Лабораторія законодавчих ініціатив, Громадянська мережа «Опора» та Комітет виборців України.