Охорона парламенту відганяє журналістів від вікон
10:33, 01 листопада 2011Політика
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Кажуть, провокуєте мітингуючих
Охорона парламенту відганяє журналістів від вікон на першому поверсі будівлі Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, на прохання кореспондентів і телеоператорів пояснити дії охорони їм відповідають: «Своєю увагою та зніманням камерами ви провокуєте мітингуючих на те, щоб прориватися у приміщення парламенту».
Водночас на другому поверсі, тобто у кулуарах ВР, телеопаратори мають змогу фіксувати події під стінами парламенту.
Усі двері до будівлі Верховної Ради зачинені.
У сесійній залі народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» продовжують блокувати трибуну ВР.
Пленарне засідання парламенту досі не розпочалося.
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