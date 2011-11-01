Охорона парламенту відганяє журналістів від вікон на першому поверсі будівлі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на прохання кореспондентів і телеоператорів пояснити дії охорони їм відповідають: «Своєю увагою та зніманням камерами ви провокуєте мітингуючих на те, щоб прориватися у приміщення парламенту».

Водночас на другому поверсі, тобто у кулуарах ВР, телеопаратори мають змогу фіксувати події під стінами парламенту.

Усі двері до будівлі Верховної Ради зачинені.

У сесійній залі народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» продовжують блокувати трибуну ВР.

Пленарне засідання парламенту досі не розпочалося.