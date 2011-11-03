"Наша Україна" підтримує вимоги малого і середнього бізнесу

Партія «Наша Україна» підтримує вимоги об’єднань малого і середнього бізнесу - усунути перешкоди та створити сприятливі умови для розвитку підприємницької ініціативи в країні.

Як йдеться в переданій УНІАН заяві партії, псевдореформи влади, репресивний Податковий кодекс, посилення податкового та адміністративного тиску на бізнес призвели до того, що тільки впродовж першої половини 2011 року свою діяльність припинили понад 100 тис. підприємців, а кількість бажаючих розпочати свій бізнес скоротилась майже втричі.

У результаті рішучого спротиву підприємців Верховна Рада нарешті, після тривалих зволікань, ухвалила закон щодо спрощеної системи оподаткування малого підприємництва, в якому враховано значну кількість вимог малого і середнього бізнесу. «Це перша перемога на довгому шляху захисту інтересів українського бізнесу», - наголошується в заяві.

На переконання «Нашої України», відправною точкою цього успіху став Податковий майдан, а це доводить, що активна дія громадян для захисту своїх інтересів дає ефективний результат, і будь-яка влада змушена рахуватися з волею народу, який діє згуртовано.

Незважаючи на низку позитивних моментів закону, влада заклала в нього норму, яка передбачає анулювання свідоцтва платника єдиного податку на основі акту податкової перевірки. Ця норма створює значні ризики для підприємців та сприятиме поширенню випадків корупції під час перевірок. Для вирішення цієї проблеми «Наша Україна» пропонує встановити перехідний період, на який запровадити мораторій на податкові перевірки щонайменше на півроку.

«Наша Україна» готова надати законотворчий супровід ініціативі щодо продовження мораторію на перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, які працюватимуть за новими правилами, а також іншим ініціативам щодо вдосконалення податкового законодавства.

«Наші фракції у місцевих радах сприятимуть встановлення реальних, а не завищених ставок єдиного податку», - обіцяють в парті.

«Ми вимагаємо від влади усунення інших перешкод, які стоять на шляху розвитку підприємництва. Серед них найбільші: корупція в перевіряючих органах, брак фінансових ресурсів для започаткування бізнесу, недоступність кредитних ресурсів, надмірна зарегульованість підприємницької діяльності, недолуга державного політика підтримки малого і середнього бізнесу», - підкреслюється в заяві.