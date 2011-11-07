У Тимошенко заявляють, що суддів карають за закриття справ проти неї

Відкриття Вищою радою юстиції провадження проти членів Судової палати з кримінальних справ Верховного суду є безпрецедентним випадком тиску на судову владу напередодні оскарження вироку, винесеного екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії політради партії «Батьківщина».

Автори заяви нагадали, що саме дві палати Верховного суду України (кримінальна та військова) 7 років тому винесли рішення щодо законності закриття кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО та її соратників.

«Новий репресивний орган – Вища рада юстиції – планує покарати за начебто неправильні рішення не одного суддю, не двох і навіть не трьох – а цілу палату. Покарання за колегіальні рішення – це нове слово в юридичній практиці, яке не має нічого спільного з законом», - заявили в «Батьківщині».

«Це абсурд та антиконституційний виклик суспільству – коли Вища рада юстиції дає оцінки законності рішень вищого органу судової гілки влади! Виходить, тепер ВРЮ може переглянути будь-який вирок», - обурюються в партії.

Крім того, в «Батьківщині» підкреслили, що вимогу знищити цілу палату Верховного суду озвучив представник Генеральної прокуратури, який одночасно представляє і Вищу раду юстиції, і сторону державного обвинувачення.

«Таким чином, тепер за будь-який вирок, який не сподобається Адміністрації Президента та їхнім поплічникам з ГПУ, суддів будуть переслідувати?», - йдеться в заяві.

«Сьогодні відбувається демонстративне знищення залишків незалежного судочинства в Україні, на руїнах якого влада вибудовує тоталітарну гільйотину», - заявили в партії «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора Михайло ГАВРИЛЮК сьогодні, 7 листопада, заявив, що Вища рада юстиції відкрила провадження за порушення суддівської присяги членами Судової палати з кримінальних справ Верховного суду України, які у 2009-2010 роках незаконно змінили 15 особам вироки з довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі.

На уточнюючі запитання журналістів М.ГАВРИЛЮК відповів, що до цих рішень стосовно осіб, які вчинили вкрай небезпечні для суспільства злочини, частково причетний весь склад суддів вказаної палати ВСУ.

Разом з тим заступник генпрокурора зауважив, що відкриття провадження Вищою радою юстиції «ні в якому разі не пов’язане з ротацією у Верховному суді», а також із переобранням найближчим часом його голови.

Також заступник генпрокурора повідомив, що частину суддів, які підозрюються у вчиненні незаконних дій, уже звільнено з посад за власним бажанням.