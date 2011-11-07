Експерти придумали як примирити журналістів та силовиків

Учасники засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання в Україні законодавства про свободу слова та захист прав журналістів обговорили способи активізації діалогу між правоохоронцями і працівниками ЗМІ з метою вироблення зрозумілих для обох сторін правил поведінки.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби президента України.

Так, директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР висловилася за доцільність використання світового досвіду в цій сфері. Вона, зокрема, запропонувала обміркувати питання щодо введення в Україні практики ідентифікації представників ЗМІ, які працюють на масових акціях. Може йтися, наприклад, про жилети, за якими правоохоронці зможуть відрізняти журналістів, йдеться у повідомленні.

В.СЮМАР, крім того, висловилася за важливість проведення спільних тренінгів щодо поведінки правоохоронців і журналістів та ознайомлення представників ЗМІ з інструкціями правоохоронців, що стосуються їхньої поведінки з представниками медіа. «Інакше ситуація просто виходить з-під контролю, ми отримуємо дуже серйозне протистояння між журналістами та силовиками», – цитує В.СЮМАР прес-служба президента.

Заступник Генерального прокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ підтримав ідею спільних тренінгів і підкреслив важливість налагодження діалогу між правоохоронцями і журналістами. «Зрозуміло, корисними будуть тренінги щодо того, як поводитися правоохоронцям, коли поруч представники ЗМІ. Так само будуть корисними поради працівникам ЗМІ», – сказав він.

За даними прес-служби, учасники засідання також наголосили на важливості використання світового досвіду з даного питання, зокрема напрацювань ОБСЄ. З цього приводу спеціаліст із моніторингу й дослідження Бюро представництва ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ілля ДОГЕЛЬ зазначив, що у 2007 році ОБСЄ підготувала доповідь, яка містить рекомендації правоохоронцям і журналістам щодо їх роботи під час публічних акцій – без взаємних перешкод. «Ми із задоволенням надамо цей документ робочій групі», – зазначив І.ДОГЕЛЬ.