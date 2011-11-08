У Палаці «Україна» виступить Кубанський козачий хор

16 і 17 листопада в Києві, в Палаці «Україна», з ювілейною програмою виступлять артисти Кубанського козачого хору.

Початок концертів – о 19.00.

Кубанський козачий хор - яскравий представник кубанської козачої культури. Хор буквально вибухає яскравим, захоплюючим шоу, де злилися воєдино найпотужніша енергетика стрімкого танцю, віртуозність практично циркових трюків (жонглювання шашками, гарматна канонада і т.п.), відчайдушність молодецьких козачих пісень і зворушливість ліричних, що беруть за душу... Артисти демонструють справжнє театральне дійство!

Кубанський козачий хор був першим колективом, який виконав на великій сцені заборонену раніше в Україні пісню «Ще не вмерла України…», - люди плакали, слухаючи її в Палаці «Україна» в 1990 році. Вже потім вона стала Гімном України.

У 2011 році Кубанський козачий хор відзначає своє 200-ліття. І до ювілею артисти вирішили поставити цикл «Велика козача історія». Це не просто концерт, а музично-драматичний спектакль, в якому задіяно 135 артистів. У цій програмі показано життя українського і російського козацтва за 300 років. Для роботи над ювілейною виставою з Америки запросили імпресаріо Сашу ВОСКА і дуже талановитого балетмейстера з Москви Валерія АНУЧІНА.

У програму, яку представлять київським глядачам, включено абсолютно новий матеріал, який жоден хоровий колектив ще не ставив.

Кубанський козачий хор був створений 14 жовтня 1811 року як Чорноморський військовий співочий хор. У його репертуарі були духовні твори Бортнянського, Березовського, Львова, російська і зарубіжна хорова класика: Глінки, Моцарта, Даргомижського, Шуберта, а також російські і українські народні пісні. І вся суперечність відношення політиків до козацтва позначилася на долі хору. Не дивлячись на те, що в 1911 році пройшли торжества з нагоди 100-річчя Кубанського військового співочого хору, в 1921-му діяльність колективу тодішнім керівництвом країни була припинена. У 1929 р. був репресований і розстріляний перший заспівувач гімну кубанських козаків «Ты, Кубань, ты - наша Родина» і керівник Кубанського чоловічого квартету соліст Олександр Авдєєв тільки за те, що він збирав пісні козаків. І лише в 1936 році ухвалою президії Азово-чорноморського крайвиконкому фактично створили новий Кубанський козачий хор, який очолили Григорій Концевич і Яків Тараненко, що довгий час були регентами Кубанського військового співецького хору. А в 1937 році Г.Концевич був необгрунтовано репресований і розстріляний. У 1939-му, у зв'язку з включенням в колектив танцювальної групи, хор перейменували на Ансамбль пісні й танцю кубанських козаків. Проте і він в 1961 році за ініціативою Микити Хрущова був розформований разом з іншими державними народними хорами і ансамблями СРСР. Відтворення Кубанського козачого хору відбулося тільки в 1968 р. під керівництвом Сергія Чорнобая.

У 1974 році художнім керівником Державного Кубанського козачого хору став композитор Віктор ЗАХАРЧЕНКО, представник козачого роду, якому за більш як 30-річну діяльність на цій посаді вдалося реалізувати розроблену ним концепцію Центру народної культури Кубані, в якому нині працює більш як 500 чоловік, зокрема безпосередньо в козачому хорі - більше 120 чоловік. ЗАХАРЧЕНКОМ-фольклористом зібрані розрізнені і майже зниклі з поля зору музичної науки і художньої творчості 14 збірок пісень кубанського козацтва А.Д.Бігдая, перевидані ним у своїй творчій редакції, з позицій сучасного фольклоризму. Віктор ЗАХАРЧЕНКО зібрав величезну кількість народних пісень і обрядів - більше тридцяти тисяч, а також написав ряд пісень, що полюбилися народом, серед яких пісня «Кургани» (на вірші Хохлова), «Урожайна» (на вірші Варави) і багато інших. По суті, зроблено перші, але найважчі і важливіші кроки на шляху створення антології пісенного фольклору Кубані. У 1996 році спеціальною ухвалою глави адміністрації Краснодарського краю визнано юридично історичне правонаступництво Державного академічного Кубанського козачого хору від Військового хору Кубанського козачого війська, чим підтверджена 200-річна історія колективу...

Хор є переможцем першого і другого оглядів-конкурсів професійних російських народних хорів Росії (Москва, 1975, 1984), міжнародних фестивалів фольклору в Монтгійоні (Франція). У 1990 році хор став лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка, а в 1987 році Кубанський козачий хор нагороджено орденом Дружби народів.