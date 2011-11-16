ЗМІ: вкладники МММ-2011 б'ють на сполох, що їх знову «кинули»

Нова фінансова піраміда МММ Сергія Мавроді, схоже, йде на дно, пише газета "Сегодня".Українські та російські вкладники б`ють тривогу, що їх знову кинули. Інтернет рясніє повідомленнями, де вкладники скаржаться, що їм перестали виплачувати гроші з вкладень.

«На початку літа я вклав 1000 доларів. У серпні вирішив забрати відсотки, що набігли - 300 доларів, хоча обіцяли більше. Але вирішив, що я просто новенький, - цитує газета одного з постраждалих. - Вклав знову 1300 доларів. Але тепер не можу ніяк домогтися, щоб мені повернули мій вклад з наваром. Сотник обіцяв усе виплатити через кілька днів. Але вони вже розтягнулися на місяць. Слухавку ніхто не бере, мої повідомлення просто ігнорують».

Нагадаємо, суть вкладу в МММ-2011 в тому, що кожен учасник набуває в піраміді віртуальні МММ-долари (маврики). Їхня вартість постійно зростає, а різниця в ціні і є прибуток, який можна забрати в будь-який час. Усі вкладники поділяються за ієрархією: на рядових учасників, десятників, сотників, тисячників та темників.

На офіційному сайті повідомляється, що кількість вкладників вже перевалила за п`ять мільйонів, і серед них сотні тисяч українців. Ошукані вкладники пишуть особисто Мавроді, а він нібито криє їх матом.

«Немає жодних труднощів, - розповів «Сегодня» Мавроді. - У хід вже пішли прямі провокації і наклеп. Раніше такого не було. Схоже, хтось занепокоївся вже серйозно. Динаміка зростання все крутіша. Вона настільки висока, що ми не встигаємо персонал набирати. Українці дуже активні, і ми скоро розширимо рекламну кампанію в Україну». Лайку співрозмовник також спростовує. «Мене тут цитують, що я «всіх росіян» матом крою. Звідки вони це взагалі взяли?»- обурюється засновник МММ.