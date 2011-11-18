Томенко: нові виборчі правила - радше менше зло, аніж добро

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що опозиція вже має готуватися до парламентських виборів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу вчорашнього ухвалення парламентом Закону України «Про вибори народних депутатів».

«Вважаю, що ухвалений закон не дає підстави для святкування опозиції чи суспільства, оскільки не застережено низку принципових вимог політичного характеру. Водночас, це й не привід для трауру, оскільки було враховано абсолютну більшість вимог експертів і опозиції стосовно механізму та процедури проведення виборів», - сказав Микола Томенко.

«Ще кілька днів тому важко було уявити, що вдасться домогтися можливості не зняття з реєстрації за будь-яких обставин опозиційних кандидатів. Чи, скажімо, озвученої мною вимоги про п’ятирічний термін зберігання виборчої документації», - підкреслив віце-спікер.

«Водночас, нові виборчі правила це радше менше зло, аніж добро. Тому я не голосував за прийняття цього закону», - додав він.

«Але, найбільшою політичною помилкою опозиції може стати вже традиційне кількамісячне обговорення того, що це тріумф чи трагедія», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Натомість, на його переконання, опозиції вже з сьогоднішнього дня треба оговорювати механізми погодження єдиного опозиційного списку в мажоритарних округах, готувати і забезпечувати навчання фахових представників окружних та дільничних комісій, узгоджувати принципи організації роботи під час виборчої кампанії та документи, на основі яких опозиційні партії будуть діяти в наступному парламенті.

«Тільки така щоденна скоординована виборча робота дасть можливість забезпечити перемогу на виборах», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат за мажоритарним округом, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».