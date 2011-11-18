Нардеп: новий закон про вибори повертає Україну до часів Кучми

Ухвалення закону про вибори за змішаною системою - це повернення країни у вчорашній день.

Про це заявив один із співавторів законопроекту про відкриті виборчі списки, народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК в ефірі «5 каналу»,повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Прийнятий вчора закон повертає нас до часів КУЧМИ. Нинішній владі і особисто Президенту варто пам’ятати, чим закінчив КУЧМА у 2004-2005 році», - сказав В.МАТЧУК.

Він нагадав, що депутати від партії «Наша Україна» не голосували за ухвалення владного закону про вибори, оскільки переконані, що найкращою системою для України є вибори за відкритими регіональними партійними списками.

«На жаль, система «50 відсотків мажоритарників і 50 відсотків за партійними списками», за якою обирався парламент 2002 року – це позавчорашній день України», - наголосив депутат.

Коментуючи ж голосування більшої частини опозиції, В.МАТЧУК сказав: «Мабуть, вони вирішили, що краще в руках синиця, ніж журавель у небі. У владному проекті були передбачені такі драконівські норми, які не давали можливості навіть розраховувати на хоча б ілюзію прозорого виборчого процесу. Зараз багато тих процедурних норм виключено, вони замінені іншими, зокрема і за рекомендаціями Венеціанської комісії».

При цьому В.МАТЧУК відзначив, що на місцях мажоритарні кандидати від опозиції все одно будуть піддані суттєвому тиску. «На попередніх виборах за мажоритарною системою не було ситуації, коли представники опозиції сиділи в тюрмі. Зараз для інших це буде сигнал: дивися, якщо його або її можна посадити, то що тебе чекає?», - сказав він.

Говорячи про долю законопроекту про відкриті списки, В.МАТЧУК зауважив, що «Наша Україна», на відміну від БЮТ, завжди була прихильником такої системи виборів. Водночас він нагадав, що напередодні виборів і Партія регіонів, і Володимир ЛИТВИН також обіцяли підтримати відкриті партійні регіональні списки, і нинішній Президент на президентських виборах також це обіцяв. На жаль, обіцянок своїх вони не дотрималися, констатував «нашоукраїнець».

Також депутат критично оцінив підвищення у новому законі прохідного бар’єра для партій до 5 відсотків. Він підкреслив, що на останніх виборах при бар’єрі в 3 відсотки голоси 24 відсотків виборців, які проголосували за «непрохідні» партії, не були почуті. «Тепер же, за прогнозами експертів, до 50 відсотків усіх бюлетенів будуть забрані у тих, хто не пройде 5-відсотковий бар’єр, і незаслужено розподілені між переможцями. При чому можуть бути парадоксальні ситуації, коли виборці, наприклад «Свободи», своїми бюлетенями підтримають комуністів. Це принципове спотворення волевиявлення людей, це перекручування результатів виборів, причому на всеукраїнському рівні», - наголосив депутат.

Як повідомлялося, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон про вибори. Відповідно до закону, вибори депутатів здійснюватимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар’єр. Блоки участі у виборах не беруть.