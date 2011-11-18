Кличко закликає українців висловитися щодо нового закону про вибори

Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО закликає громадянське суспільство дати оцінку закону про вибори народних депутатів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві В.КЛИЧКА.

Він назвав зрадою сподівань українських громадян ухвалення нового виборчого закону, що створює передумови для проведення виборів, які не відповідатимуть настроям українського суспільства.

В.КЛИЧКО вважає, що ухвалений вчора закон про вибори не враховує реальні потреби українського суспільства. Він вважає неприйнятним той факт, що ухвалення законопроекту відбулося без суспільного обговорення, за 40 хвилин, без можливості внести зміни та правки, розібрати кожну статтю цього ключового для життя країни законопроекту.

«Депутатам роздали проект закону за кілька хвилин до голосування, вони навіть продивитися його не встигли, не те що прочитати й обговорити», – додав В.КЛИЧКО.

На думку лідера УДАРу, внесення до закону статті про можливість балотування кандидата у народні депутати у мажоритарному окрузі та за партійним списком вже на старті створює нерівні умови для кандидатів.

«Цей пункт викликає особливе здивування, адже ще у 1998 році Конституційний Суд сказав своє негативне слово щодо такого подвійного балотування», - нагадав В.КЛИЧКО.

Він переконаний, що під час голосування за цей закон депутати керувалися не політичною доцільністю, а вузькопартійними та особистими інтересами.

«Особисті домовленості народних депутатів, «вартість» їхнього голосу – це питання совісті кожного з них. Але їх голосування відкинуло країну у 2002 рік – в ту систему, проти якої українці виступили вже 2004 року», – сказав лідер УДАРу.

В.КЛИЧКО вважає як ніколи актуальним те, аби сьогодні свою оцінку прийнятому закону дали громадські організації, що були усунуті від обговорення законопроекту.

«Думка експертів і фахівців нікого не цікавила. Верховна Рада прийняла одноразовий законопроект, який потрібен владі лише для того, аби у 2012 році сформувати провладну більшість і законсервувати стан речей в країні. Але зроблено це за допомогою тих депутатів від опозиції, які вчора проголосували за цей законопроект», - заявив лідер партії УДАР.

«4 роки тому люди вже протестували проти фальсифікацій виборів, проте мало хто з нині діючих політиків зробив для себе висновки. Логіка нинішніх політичних процесів незрозуміла ані українцям, ані світові. Тому 22 листопада – коли Україна відзначатиме День свободи – я пропоную зустрітися експертам та представниками громадських організацій та поговорити про долю української демократії. Чи не стане цей виборчий закон та вибори, що пройдуть у 2012-му, останньою крапкою, яка поховає наші європейські перспективи?», – заявив В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів із 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – від НУ-НС, 24 – від КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат за мажоритарним округом, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».