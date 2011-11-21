Польський експерт: дії української влади вже за межами раціональної оцінки

Директор польсько-української фундації PAUCI Ян ПЄКЛО вважає малоймовірним проведення грудневого саміту Україна-ЄС в умовах переслідування українських опозиціонерів.

Таку думку Я.ПЄКЛО висловив кореспонденту УНІАН у Польщі.

Він нагадав, що Верховна Рада минулого тижня відмовилась декриміналізувати статтю, за якою екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО була засуджена до семи років позбавлення волі.

"Важко собі уявити, аби високі представники Єврокомісії та європейські політики вирішили приїхати до Києва (на саміт Україна-ЄС), що інші держави Східної Європи могли б сприйняти як легітимізацію авторитарного правління ЯНУКОВИЧА", - зазначив експерт.

"Такий крок був би заохоченням до проведення подібних дій іншими лідерами регіону та ставив би під сумнів відданість Євросоюзу демократичним цінностям", - сказав Я.ПЄКЛО.

Директор PAUCI зазначив, що ЄС "після уроків Білорусі та Північної Африки" не може собі дозволити повторити таку помилку, зауваживши, що ситуацією може скористатися "путінська" Росія, яка все більше стає авторитарною.

Експерт не виключив, що європейські політики можуть запропонувати Києву парафувати Угоду про асоціацію не в урочистій атмосфері на саміті, а на "технічному рівні", що не дозволить Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ використати цю подію для покращення свого іміджу в Україні.

На переконання Я.ПЄКЛА, Євросоюз має зробити чітку заяву з критикою авторитарних дій української влади, у якій також вказати, що реалізація положень парафованої угоди про асоціацію залежатиме від того, наскільки українська влада виконуватиме рекомендації міжнародної спільноти стосовно дотримання демократичних стандартів.

"Водночас важко уявити, що Київ захотів би погодитись на такий варіант, оскільки останні дії української влади починають виходити за межі будь-якої раціональної оцінки", - резюмував Я.ПЄКЛО.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада глава представництва Євросоюзу в Україні Жозе ТЕЙШЕРА наголосив, що ЄС не ухвалював рішення про скасування грудневого саміту з Україною. Разом з тим він не виключив, що європейські політики через досі невирішену справу Ю.ТИМОШЕНКО можуть відмовитися від проведення грудневого саміту з Україною, але не уточнив, коли може бути ухвалене остаточне рішення та від чого воно залежатиме.