Охоронець Ландіка на суді заявив, що його змушували підписувати протоколи

Визнана другою потерпілою у справі депутата Луганської міськради Романа ЛАНДИКА дівчина Дарина ЗАЯЦЬ заявила, що не має претензій до нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ЗАЯЦЬ сказала сьогодні на засіданні Ленінського райсуду Луганська, який продовжує розгляд кримінальної справи Р.ЛАНДИКА, обвинуваченого в побитті Марії КОРШУНОВОЇ.

Д.ЗАЯЦЬ заявила, що ні до кого не має жодних претензій. Також дівчина стверджує, що не писала заяву про те, що вона потерпіла.

Крім того, сьогодні суд допитував як свідка охоронця Р.ЛАНДИКА Романа ШЕВЧЕНКА, який заявив, що на етапі слідства його примушували підписувати протоколи, які він читав нашвидку. Суддя Олена ПОПОВА вимушена була зачитати його свідчення і переконатися в істинності його підпису.

Р.ШЕВЧЕНКО також повідомив, що на етапі слідства його чотири рази запрошували до міліції.

На судовому засіданні Р.ЛАНДИК поводився емоційно, постійно втручався в допит свідків, суддя неодноразово робив йому зауваження.

Як заявили після суду адвокати, стадія судового розгляду йде правильно.

Завтра о 12.00 засідання суду у справі Р.ЛАНДИКА продовжиться, допитуватимуть одного з головних свідків - Валерію ОВЧАРУК, яка того вечора була разом із М.КОРШУНОВОЮ в ресторані «Баккара».

Серед головних свідків також друг Р.ЛАНДИКА Максим ПОЛЯКОВ, який запросив Р.ЛАНДИКА того вечора в ресторан, щоб відзначити народження своєї доньки.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДИКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДИК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДИКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДИКА було екстрадовано з Росії до України для притягання до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДИКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо, що Р.ЛАНДИК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.