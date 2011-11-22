УНП розпочала переговори із партіями КУН, «Наша Україна» та УРП «Собор»

Українська народна партія розпочала переговори із партіями КУН, «Наша Україна» та УРП «Собор» щодо об’єднання в єдину партію.

Про це в Тернополі під час обговорення змін до виборчого законодавство повідомив заступник голови УНП Ярослав ДЖОДЖИК. Він висловив переконання, що націонал-патріотичні партії після підвищення виборчого бар’єру матимуть шанси потрапити в парламент лише у випадку об’єднання.

«Але об’єднання має проходити на основі спільної ідеології – лиш тоді воно матиме перспективи. Бо блок «Наша Україна-Народна самооборона», до складу якого входили різні партії із різною ідеологічною основою, показав, що такі об’єднання не мають майбутнього», – зауважив Я.ДЖОДЖИК.

Йтиметься про створення якоїсь нової партії чи об’єднуватися учасники переговорів мають намір навколо уже розкрученого бренду Я.ДЖОДЖИК не уточнив.

«Чи вирішить партія мене висунути – про це ще рано говорити. Адже якщо буде створено об’єднання – тоді воно висуватиме кандидатів на мажоритарних округах. Тобто зараз занадто складно говорити, чи балотуватимуся я по мажоритарному округу», – сказав Я. ДЖОДЖИК.

Довідка УНІАН. Я.ДЖОДЖИК уперше став народним депутатом у 1998 році, здобувши перемогу на 163-му виборчому окрузі (м. Тернопіль) як висуванець НРУ. Після цього двічі ще потрапляв до парламенту за партійними списками.