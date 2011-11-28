Ларі Кінг не помітив, що у нього лапша на вухах, - журналісти сміялися

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ шкодує про те, що відбувається з колишнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив відомий американський журналіст Ларрі КІНГ після інтерв`ю з М.АЗАРОВИМ.

«Він (М.АЗАРОВ – УНІАН) сказав, що пан ПУТІН - людина, з якою дуже важко мати справу, але Росія дуже важлива для України, і їм доведеться ладити. Він знає місіс Ю.ТИМОШЕНКО, вона йому подобається, і йому шкода, що так відбувається», - сказав Л.КІНГ.

Ці слова Л.КІНГА викликали сміх у присутніх журналістів, а він сказав, що не зрозумів, чому сміються журналісти.

Разом з тим, за словами Л.КІНГА, в США стежать за тим, що відбувається з Ю.ТИМОШЕНКО, проте це не є головною темою, оскільки в країні розпочинається «гаряча» президентська виборча кампанія.

Крім того, за словами Л.КІНГА, в інтерв`ю М.АЗАРОВ сказав, що йому не цікаво, хто переможе на президентських виборах у США, ця тема стане йому цікавою тільки після того, як новий Президент розпочне реалізувати економічну політику.