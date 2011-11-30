В Україні зареєстровано шість нових партій

Протягом жовтня-листопада 2011 року в Україні було зареєстровано шість нових партій - «Власна сила», «Духовна Україна», «Народний парламент», «Партія українського народу», «Робітнича партія України» і «Сам за себе».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, партію «Власна сила» було зареєстровано на підставі рішень установчого з’їзду, який відбувся 7 липня 2008 року, а також другого і третього етапів установчого з‘їзду, що відбулися 28 вересня 2010 року та 4 квітня 2011 року. Керівником партії було обрано Володимира ЧАЙКОВСЬКОГО (ТОВ «ДП-Інтерхелп», водій).

Своєю метою партія «Власна сила» визначила сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виробленні державної політики, сприяння побудові в Україні демократичної правової держави, утвердження принципів відкритого громадянського суспільства на засадах свободи і демократії, участь у виборах та інших політичних заходах.

Партію «Духовна Україна» було зареєстровано на підставі рішень установчого з’їзду, який відбувався двома етапами: 21 листопада 2010 року та 25 вересня 2011 року. Головою партії було обрано Юрія ПУТАСА (приватний підприємець).

Метою партія «Духовна Україна» визначила розбудову правового, демократичного, соціально справедливого, економічно сильного суспільства, що ґрунтується на духовних цінностях та моралі.

Партію «Народний парламент» було зареєстровано на підставі рішень установчого з’їзду від 25 серпня 2010 року та першого (позачергового) з’їзду партії від 5 січня 2011 року. Керівником партії було обрано Валерія ВДОВЕНКА (ТОВ «Кредо-групп», директор).

Метою партія «Народний парламент» визначила сприяння побудові незалежної правової держави, громадянського суспільства соціальної справедливості, участь у виборах та інших політичних заходах.

«Партія українського народу» була зареєстрована на підставі рішень установчого з’їзду від 15 травня 2010 року. Головою партії обрано Дмитра ПОДЛУЖНОГО (Стаханівська міська рада, радник).

Своєю метою «Партія українського народу» визначила сприяння побудові в Україні демократичного суспільства на основі народовладдя, соціальної захищеності всіх громадян України, вирішення ключових проблем українського суспільства, покращення якості життя, участь у виборах та інших політичних заходах.

Партію «Робітнича партія України» було зареєстровано на підставі рішень установчого з’їзду «Соціалістичної партії регіонів» який відбувся 12 січня 2008 року та рішень позачергового з’їзду від 8 липня 2010 року, під час якого назву партії було змінено на «Робітнича партія України». Головою партії обрано Віталія ГОРОБЧУКА (голова представництва міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО в Італії)

Своєю метою «Робітнича партія України» визначила утвердження народовладдя, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі громадян в управлінні державою та суспільством, побудову в Україні демократичного соціально спрямованого суспільства, яке б забезпечило безперервну демократизацію всіх сфер життя, задоволення матеріальних, духовних та інших потреб.

Партія «Сам за себе» була зареєстрована на підставі рішень установчого з’їзду від 25 грудня 2010 року. Керівником партії обрано Віктора КАРПОВИЧА (юрист ТОВ «Арсток»).

Своєю метою партія «Сам за себе» визначила розбудову суверенної, правової, соціально-орієнтованої держави, утвердження умов вільного розвитку особистості, захисту прав і свобод людини.

*** Згідно із Законом «Про політичні партії в Україні» діяльність партії може здійснюватися лише після її реєстрації.

Політична партія є добровільним об’єднанням громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Партії сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах.