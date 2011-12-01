Пшонка горить бажанням побачити автора доповідей по Тимошенко

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА запросив до Києва експерта Датського Гельсінського комітету з прав людини Мікаеля ЛІНГБО, який готував доповіді щодо розслідувань стосовно екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури.

«Ми раді запросити Вас до України у найближчий зручний для Вас час з метою обговорення доповіді в ході відкритої дискусії та висловлення нашої позиції з тих питань, які стали предметом Вашого дослідження», - наголошується в запрошенні.

У випадку, якщо з будь-яких причин М.ЛІНГБО не зможе прибути найближчим часом до України, В.ПШОНКА висловив готовність зустрітися з ним у Гельсінському комітеті з прав людини у Копенгагені або в Європейському парламенті в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, Данський Гельсінський комітет з прав людини опублікував три "попередні доповіді" щодо ситуації в Україні.

В доповідях, зокрема, зазначається, що вибіркове правосуддя і зловживання системою кримінального судочинства є порушенням статті 6 Європейської конвенції з прав людини та не відповідає міжнародним зобов`язанням країни щодо забезпечення додержання принципів верховенства права.

В комітеті також відзначають, що більшість звинувачень за своїм характером є такими, що ніколи не вважались би кримінальними злочинами у країнах з іншими правовими традиціями і не вирішувались би в рамках системи кримінального правосуддя.

«В результаті проведення моніторингу у чотирьох справах склалося враження, що працівники прокуратури та судді мають дуже обмежене уявлення про презумпцію невинуватості та рівність сторін процесу під час слухання справи", - йдеться в доповідях.

Крім того, в комітеті відзначають, що в рішеннях про тримання під вартою не було надано достатньо конкретних підстав, які б свідчили про законність застосування тримання під вартою, з урахуванням індивідуальних обставин справи, що вимагається Європейським судом з прав людини.

В комітеті також відзначають, що строк давності також перешкоджає відновленню більшості, якщо не всіх, восьми справ проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які було закрито в 2004 та 2005 роках.

«Заяви Генеральної прокуратури стосовно справ проти ТИМОШЕНКО підтверджують сумніви в об`єктивності, незалежності та безсторонності кримінального правосуддя", - йдеться в доповідях.