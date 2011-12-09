Власенко: Тимошенко арештували назавжди

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що Шевченківський районний суд Києва в порушення норм чинного законодавства України арештував Юлію ТИМОШЕНКО на необмежений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ю.ТИМОШЕНКО арештовано безстроково, назавжди», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Захисник екс-прем’єра процитував відповідну постанову суду, в якій йдеться: «Обрати стосовно Ю.В.ТИМОШЕНКО, громадянки України… несудимої… запобіжний захід у вигляді взяття під варту і в подальшому утримувати у слідчому ізоляторі міста Києва».

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що чинне законодавство України передбачає максимальний термін застосування такої міри запобіжного заходу, як взяття під варту, терміном на два місяці.

Відповідно до цього судового акту, Ю.ТИМОШЕНКО арештована безстроково, на все життя, поки не буде скасована ця постанова, хоча законом передбачено максимальний термін застосування такої міри запобіжного заходу на два місяці. «Це чергове брутальне порушення вимог чинного законодавства», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 грудня, Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання слідчого СБУ про обрання стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, вже арештованої у "газовій справі", запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у зв`язку з розслідуванням справи корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Відповідне рішення суд виніс на виїзному засіданні, що відбулося в Лук’янівському СІЗО.