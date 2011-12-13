«Беркут» не пропустив журналістів на суд

Представників засобів масової інформації не пропускають до зали Апеляційного суду Києва, де має відбутися розгляд скарги на вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, представники суду попросили журналістів пройти до конференц-зали, де відбуватиметься пряма трансляція засідання. На запитання, на яких підставах журналістів не пускають до зали суду, їм відповіли, що існує відповідна постанова суду.

У той же час, більшій частині народних депутатів вдалося пройти через кордон спецпідрозділу «Беркут» до зали засідань. Однак вони це зробили не з головного, а з бокового входу.