МЗС вже готує Україну до того, що 19 грудня може закінчитися пшиком

У Міністерстві закордонних справ України не виключають, що в ході саміту Україна-ЄС 19 грудня угода про асоціацію парафована не буде.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він зазначив, що українська сторона має політичну волю до того, щоб парафувати цю угоду, проте цей процес двосторонній і тому готовність до парафування документа повинна бути з двох сторін.

«У принципі ми бачимо, що є сумніви, чи готовий Європейський Союз безпосередньо 19 грудня вийти на парафування документа. У зв`язку з цим ми не виключаємо, що процедура парафування може й не відбутися 19 грудня», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, для України важливо, щоб саме на саміті на вищому політичному рівні було заявлено, що переговори завершено й потрібно провести технічні процедури, щоб через парафування текст був готовий до підписання і подальшої ратифікації.

О.ВОЛОШИН зазначив, що саме по собі парафування не вводить документ в дію, а лише констатує, що переговори завершено й текст сторонами узгоджено. «А далі все одно потрібна політична воля й готовність спочатку підписати угоду, а потім ратифікувати», - додав О.ВОЛОШИН.