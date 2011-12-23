Прокурор Фролова: відсьогодні вирок Тимошенко набуває чинності

Представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА заявляє, що з сьогоднішнього дня вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у «газовій» справі набуває чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ФРОЛОВА заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після оголошення колегією суддів Апеляційного суду Києва рішення за результатами розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО на відповідний вирок Печерського районного суду столиці.

«Сьогодні оголошено рішення. У суду апеляційної інстанції є 5 днів на виписку ухвалення. З сьогоднішнього дня вирок набрав законної сили», - сказала Л.ФРОЛОВА.

За її словами, представники державного обвинувачення були присутні у залі суду під час оголошення рішення. «Ми встигли», - додала вона.

Прокурор наголосила, що державне обвинувачення задоволене рішенням Апеляційного суду Києва.

«Ми не оскаржували вирок, ми вважали його законним і обґрунтованим, і сьогодні доводили це в Апеляційному суді», - підкреслила вона.

Л.ФРОЛОВА також додала, що 29 грудня о 16.00 колегія суддів Апеляційного суду оголосить своє рішення у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у газовій справі.

Апеляційний суд 13 грудня почав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів на вирок, винесений 11 жовтня Печерським райсудом у «газовій» справі, про позбавлення екс-прем`єра волі строком на 7 років та виплату компенсації збитків, завданих внаслідок реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.