БЮТ залишив сесійну залу парламенту

Декриміналізацію не включили...

Фракція «БЮТ-Батьківщина» залишила сесійну залу Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що депутати йдуть із сесійної зали, оскільки парламент відмовився включити до порядку денного законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гармонізації національного кримінального законодавства із Конвенцією ООН проти корупції», автором якого є Віктор ШВЕЦЬ (фракція "БЮТ-Батьківщина"). Як відомо, даний законопроект стосується декриміналізації статті ККУ, за якою кримінально переслідується екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Сьогодні парламент розглядає законопроекти, запропоновані опозиційними фракціями.

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