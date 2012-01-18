На Київщині протягом року обіцяють відкрити 50 нових дитячих будинків

На Київщині цього року планують відкрити 50 нових дитячих будинків сімейного типу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, про це йшлося сьогодні на колегії у Київській ОДА під головуванням керівника області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА у контексті питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Київській області на виконання відповідного указу Президента України.

Зокрема, голова Київської ОДА пообіцяв, що упродовж року буде підготовлено та відкрито 50 нових дитячих будинків сімейного типу, оскільки така форма виховання сьогодні є найкращою для дітей, позбавлених піклування рідних батьків.

«Створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на Київщині – це не данина моді, а турбота про наше майбутнє, адже кожна дитина повинна мати сім’ю та виховуватися в родині», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

За даними КОДА, протягом 2011 року в області осиротіли 584 дитини, з них 472 (81%) - влаштовані в сім’ї. У Київській області станом на початок 2012 року діє 34 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 235 дітей, та 81 прийомна сім’ї, де виховується 143 дитини.

2011 року було створено 5 дитячих будинків сімейного типу.

Також на Київщині удосконалюється робота з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників.