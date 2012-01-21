Кириленко: десятки свідків підтвердили невинуватість Луценка

Голова партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликав Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ втрутитися, аби припинити катування екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА і надати йому вкрай необхідне лікування у цивільному медичному закладі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Також В.КИРИЛЕНКО звернувся до судді Печерського райсуду Києва Сергія ВОВКА з вимогою звільнити Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти та дати йому можливість пройти необхідне лікування.

За його словами, уже кілька десятків свідків, як з боку захисту, так і з боку звинувачення підтвердили невинуватість Ю.ЛУЦЕНКА, але «влада продовжує його катування».