Опозиція відмовляється переписувати Конституцію «під Януковича»

Учасники Комітету опору диктатурі відмовляються брати участь у роботі Конституційної асамблеї, створеної указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і вимагають негайного звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою партія «Батьківщина» заяві КОД, ухваленій на засіданні Комітету.

«Віктор ЯНУКОВИЧ, який мав би бути гарантом Конституції, за два роки свого провального президентства, навпаки, зґвалтував Основний Закон, пристосувавши його до власних потреб. Перебування ЯНУКОВИЧА при владі почалося з державного перевороту, коли всупереч Конституції із так званих тушок було сформовано провладну коаліцію у парламенті, а потім в такий же незаконний спосіб змінено й саму Конституцію. Але й цього тексту ЯНУКОВИЧ не дотримується, бо його режим править не по писаній конституції, а за «поняттями» кримінально-мафіозного світу», - зазначено в заяві.

«Відтак, Комітет опору диктатурі не довіряє заявам Президента про його нібито готовність прийняти прозорі, узгоджені із суспільством рішення щодо змін до Основного Закону. Утворений ЯНУКОВИЧЕМ орган є окозамилюванням і спробою видати за Конституційну асамблею дорадчу групу при Президентові України. У КОД свідомі того, що ЯНУКОВИЧ вже сьогодні прагне підстрахуватися та переписати Конституцію так, щоб в будь-який спосіб залишитися при владі», - заявили в КОД.

У Комітеті вимагають негайного виконання резолюції ПАРЄ та звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКА й інших політв’язнів.

«Комітет опору диктатурі заявляє, що не дозволить ЯНУКОВИЧУ використати участь опозиційних партій в роботі Конституційної асамблеї як ширму для прикриття будь-яких антидемократичних та авторитарних змін до Основного Закону», - наголошує КОД.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Питання формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Даним указом схвалено “підготовлену на основі напрацювань Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї та рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Концепцію формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Відповідно до указу, до 16 квітня 2012 року мають бути подані пропозиції щодо кандидатур до персонального складу Конституційної асамблеї.

Серед основних завдань Конституційної асамблеї є, зокрема, підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції та його попереднє схвалення; організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

Відповідно до указу, Конституційна асамблея створюється у складі 100 осіб із числа громадян України, які “мають відповідну фахову підготовку та досвід роботи у сфері державотворення і правотворення, мають авторитет у суспільстві та, як правило, не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і включаються до складу Конституційної асамблеї за згодою”, а члени Конституційної асамблеї працюють на громадських засадах.

Крім того, кожна фракція та група в парламенті може запропонувати по одній кандидатурі, а також по одній кандидатурі можуть запропонувати ряд політичних партій, що брали участь в останніх виборах Президента України, місцевих виборах, – у разі, якщо кандидати від цих партій (кандидати, включені до виборчих списків усіх місцевих організацій цих партій) отримали підтримку понад 100 тис. голосів виборців. В Концепції зазначені партії: «Фронт Змін», «Сильна Україна», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Соціалістична партія України, «Єдиний центр» та ряд громадських організацій.