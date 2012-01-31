Королевська обізвала Мінфін та КС наперсточниками

Зобов`язавши суди враховувати рішення уряду щодо розмірів соцвиплат, Конституційний Суд України вкотре став на бік нинішнього егоїстичного режиму. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, лідер УСДП, народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), коментуючи «конституційне» роз`яснення повноважень судів щодо соцвиплат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами депутата, «Конституційний Суд та Міністерство фінансів на двох розіграли партію в наперстки - соціальні права начебто повинні бути, і вам навіть їх показують, як наперсточник показує кульку. Але насправді під наперстками порожньо - немає жодних прав та й бути не може, тому що в такій грі виграє виключно влада».

Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що перед новим роком Конституційний Суд вже продемонстрував «своє справжнє обличчя», визнавши право уряду самостійно встановлювати розмір та порядок соцвиплат у залежності від фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду.

«Відпочивши після новорічних свят, судді Конституційного Суду, мабуть, вирішили повернути Кабміну борг за 13-тивідсоткове підвищення свого утримання на поточний рік, яке уряд «подарував» Конституційному суду у бюджеті-2012. Результатом такої взаємної «люб`язності» стало «конституційне» рішення урізати пенсії чорнобильцям», - сказала народний депутат.

Лідер УСДП впевнена: тільки об`єднавшись, опозиція за підтримки громадянського суспільства зможе кардинально змінити ситуацію в країні та викорінити егоїстичний принцип роботи нинішньої влади, продажність української судової системи. «Кажуть, що нахабство - друге щастя. Так от, від такого нахабства, чиновників, напевно, зараз розпирає від щастя. Але це явно ненадовго. Наступ на права та свободи громадян України продовжуватиметься, доки ми разом не зупинимо його», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 26 січня Конституційний Суд Україні визначив повноважність судів при розгляді справ про соціальні виплати громадянам керуватися нормативно-правовими актами Кабінету міністрів Україні, виданими в межах його компетенції на основі та на виконання Бюджетного кодексу та закону про держбюджет на відповідний рік.

27 грудня 2011 року КС відхилив подання народних депутатів щодо визнання неконституційним пункту 4 Розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Відповідно до нього, уряду надано право визначати порядок та розмір соціальних виплат залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду.