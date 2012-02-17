Янукович про вибори, суди, демократичні стандарти та знущання

В Україні мають утверджуватися високі демократичні стандарти.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на нараді з господарсько-адміністративним активом Полтавської області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми хочемо, щоб в Україні утверджувалися демократичні стандарти, хочемо, щоб наші партнери бачили Україну як сучасну державу, яка рухається цим шляхом», - зазначив він.

Президент наголосив на особливій актуальності цього питання в контексті проведення парламентських виборів у жовтні поточного року.

Глава держави зазначив, що йдеться про вдосконалення національного законодавства, яке забезпечить захист прав та свобод людини, прийняття нового Кримінального процесуального кодексу, законів про адвокатуру та прокуратуру. Президент додав, що вони будуть прийняті вже цього року.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що зазначені закони безумовно наблизять Україну до європейських стандартів, значно піднімуть рівень захисту прав людини та створять рівні умови для кожного громадянина з точки зору справедливого судочинства.

Говорячи про важливість реформування роботи правоохоронних органів, Президент зазначив: «У минуле має відходити практика порушення прав людини, знущання з людини. Ми повинні позбавитися цього явища, і над цим ми будемо працювати», - сказав Президент.