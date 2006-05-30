Карпачова хоче посадити Гриценка?

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від Генеральної прокуратури притягнути до відповідальності осіб, які надали військовому кораблю США дозвіл на допуск у Крим.

Про це сказано у заяві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини “про захист прав людини на безпеку, громадянський мир та спокій в Україні”, переданій УНІАН його прес-службою.

Н.КАРПАЧОВА зазначає, що “українська громадськість глибоко схвильована зухвалим фактом незаконного допуску в порт Феодосії військово-транспортного судна „Advantage” під прапором США і вивантаження з нього озброєння, боєприпасів та військово-інженерної техніки, розміщення у місті Феодосії військовослужбовців США в рамках підготовки до спільного україно-американського тактичного навчання „Сі-Бриз-2006”.

“Вивантажену військову техніку і озброєння намагаються перекинути в глибину півострова на військовий полігон Старий Крим. За повідомленнями ЗМІ, у Чорне море увійшли і взяли курс на Феодосію ще два військових кораблі НАТО”, - сказано у документі.

Уповноважений наголошує, що “зазначеними діями порушуються ст.ст. 85 і 92 Конституції України, відповідно до яких „...порядок допуску і умови перебування збройних сил інших держав на території України встановлюються виключно законами України”. Згідно зі ст. 8 Закону України „Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України” рішення Президента про допуск підрозділів інших держав на територію України набирає чинності лише після його схвалення Верховною Радою України. Законопроект про схвалення Указу Президента від 31 січня 2006 року за № 78/2006 тричі – 9, 10 і 21 лютого 2006 року – вносився на розгляд Верховної Ради України, проте жодного разу не знайшов підтримки більшості народних депутатів України”.

Український Омбудсмен нагадує, що 1 грудня 1991 року народ України на Всеукраїнському референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України і Декларацію про державний суверенітет України, якими визначено позаблоковий статус країни.

Тому, на думку Н.КАРПАЧОВОЇ, ”цілком зрозуміло, що брутальне порушення Конституції України і фундаментальних державотворчих документів викликало справедливе обурення мешканців Феодосії, кримчан, різних політичних партій і громадських організацій України, спричинивши масові акції протесту і цілодобове пікетування Феодосійського морського торгового порту”.

Уповноважений з прав людини вважає, що незаконне перебування на території України військових підрозділів НАТО можна оцінити, як спробу посягання на суверенітет і національну безпеку України.

Уповноважений підтримує законні вимоги учасників акцій протесту щодо припинення порушень прав людини на безпеку, громадянський мир та спокій і вважає цілком обгрунтованим рішення сесії Феодосійської міської ради від 29 травня 2006 року щодо оголошення Феодосії територією, вільною від НАТО.

Н.КАРПАЧОВА переконана, що “за таких обставин Президент України як глава держави, гарант дотримання конституційних прав і свобод людини і Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України має вжити невідкладних заходів з метою звільнення території України від незаконного перебування іноземних військ”.

Уповноваженим з прав людини внесено подання генеральному прокурору України про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Конституції та чинного законодавства України.

“Якими б економічними і політичними вигодами не мотивувалося перебування військ НАТО на території України, неприпустимо діяти поза Конституцією і законами України, приносити в жертву безпеку і спокій наших співвітчизників”, - підкреслює у заяві Н.КАРПАЧОВА.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Феодосію прибуло транспортне судно США „Едвантедж”, з якого було розвантажено інженерну техніку і будівельні матеріали, призначені для вдосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських сил України.

Водночас мiсцевi жителi влаштували бiля ворiт порту стихiйний мiтинг. Вони висловлювали обурення з приводу того, що їм нiчого не вiдомо про мету вiзиту американцiв, а також що iноземнi вiйська присутнi без дозволу Верховної Ради.

В Мiнiстерствi оборони України пояснили, що судно "Едвантедж" - це передовий загiн, який готує плановi навчання "Сi бриз-2006". За їхніми словами, цей захiд був спланований ще в минулому роцi, тобто про нього має знати мiсцева влада та керiвництва порту. Загалом до участi в навчаннях запрошено 40 країн. А те, що дозволу на присутнiсть американцiв вiд парламенту немає, в Мiноборони вважають проблемою тимчасовою. Поки представники НАТО зводитимуть казарми, згоду українськi вiйськовi сподiваються отримати.