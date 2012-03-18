На виборах мера Обухова "репетиція" майбутніх парламентських виборів

На виборах міського голови Обухова Київської області представники політичної партії УДАР провокують конфліктні ситуації на виборчих дільницях.

Про це УНІАН заявив керівник штабу кадидата на посаду мера Олександра ЛЕВЧЕНКА Юрій МОЛЧАНОВ.

Він запевняє, що «під виглядом проведення екзит-полу у великій кількості до дільниць прибувають невідомі особи спортивної статури».

«Викликає подив, що екзіт-пол вони розпочали після обіду, а не з початку роботи дільниць. Ми не виключаємо, що результати екзит-полу вже заздалегідь сфальсифіковані цією партією», - сказав Ю.МОЛЧАНОВ.

«Справжня мета цих осіб невідома, проте, зважаючи на таку кількість невідомих осіб, які прибувають до дільниць, не виключаємо тиску на комісії під час підрахунку голосів», - підкреслив керівник штабу провладного кандидата.

У свою чергу партія «УДАР» заявляє, що на виборах міського голови Обухова Київської області можуть відбутися фальсифікації, які викривлять реальний вибір громадян.

У заяві, переданій УНІАН, зазначається, що «влада робить усе, щоб забезпечити перемогу свого кандидата».

«Сьогодні в Обухові влада використовує старі «перевірені» технології – так звані «каруселі». А представників від «УДАРу», кандидат від якого є основним суперником провладного кандидата, намагаються не пустити на дільниці І це при тому, що до цього не зареєстрували жодного члена ДВК від «УДАРу», – наголосив заступник голови партії, голова фракції «УДАР» в київській облраді Артур ПАЛАТНИЙ.

За його словами, окрім застосування «каруселей», сьогодні в Обухові «намагаються сформувати громадську думку, розповсюджуючи інформацію про нібито тиск і погрози провладному кандидату».

«Таким чином влада намагається знівелювати розголос про фальсифікації на виборах мера Обухова. Але ми сподіваємося, що міжнародні спостерігачі, зареєстровані на цих виборах, журналісти, які висвітлюють події в Обухові та представники громадськості, не допустять втілення в життя цього сценарію влади – за будь яку ціну провести свого кандидата на посаду мера», - сказано в заяві.

А.ПАЛАТНИЙ вважає: «Те, що відбувається сьогодні в Обухові, є розминкою й репетицією влади перед майбутніми парламентськими виборами».

Він повідомив, що у день виборів у місті влаштували ярмарок, на який прибувають автобусами люди з інших міст. «Частина з них голосує, не маючи реєстрації», - сказав А.ПАЛАТНИЙ.