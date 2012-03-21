Інтелігенція просить Януковича помилувати Тимошенко

Творча і наукова інтелігенція України просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА помилувати екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в листі української інтелігенції до глави держави, оприлюдненому на прес-конференції в УНІАН Героєм України, лауреатом Шевченківської премії Дмитром ПАВЛИЧКОМ.

«Звертаємося до Вас із проханням - своїм Указом невідкладно помилувати Юлію ТИМОШЕНКО та повністю звільнити її від відбування несправедливого покарання.

Для цього Вам необхідно лише змінити Положення про порядок здійснення помилування та закріпити право клопотати про помилування не лише засудженій людині, але й надати це право родичам та іншим громадянам України», - йдеться в листі.

Автори просять розглядати свій лист як їх офіційне клопотання про помилування Ю.ТИМОШЕНКО.

Вони переконані, що лише від Президента залежить позитивне вирішення цього питання, а значить - збереження в Україні єдності та злагоди, відновлення демократичного європейського вектору розвитку, реалізація українським народом свого невід’ємного права на достойне життя та краще майбутнє власної держави.

«Ми, українські письменники, науковці, митці та журналісти глибоко стривожені вибухонебезпечною суспільно-політичною ситуацією в Україні, яка склалася внаслідок ухвалення Печерським районним судом та Апеляційним судом м. Києва несправедливого та провокаційного вироку у справі лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО», - йдеться в листі.

Його автори зазначають, що «політично вмотивоване і протизаконне рішення» про позбавлення Ю.ТИМОШЕНКО волі строком на сім років вони сприймають «як виклик всьому українському суспільству, наругу над демократією, свободою та правами людини».

«Цивілізований світ і демократична громадськість не розуміють, чому сьогодні перебуває за ґратами лідер опозиції, Ваш головний конкурент на минулих президентських виборах, замість того, щоб брати активну участь у політичному житті та пропонувати альтернативний шлях розвитку країни. Переслідування і ув’язнення політичної опозиції (а це головна ознака будь-якого авторитарного режиму) вже стало непривабливим сьогоденням нашої держави», - наголошується в листі.

Автори листа переконані, що Президенту «слід піднятися вище особистих образ, щоб нарешті виправити цю ненормальну ситуацію і зупинити країну від подальшого сповзання у хаос політичної вендети, суспільного протистояння та беззаконня».

Лист підписали понад 100 письменників, вчених, митців, священників УПЦ КП та УГКЦ.

Як зазначив на прес-конференції Герой України, голова Комісії з питань помилування при Президентові України (2005-2008 рр.) Левко ЛУК`ЯНЕНКО, до приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА право подавати на помилування мали засуджені, їх родичі та громадські організації, тобто практично не обмежувалося коло громадян, які б могли клопотати про помилування засудженої людини. За словами Л.ЛУК`ЯНЕНКА, 16 вересня 2010 року було ухвалено указ про зведення права подавати клопотання про помилування лише до одної особи - засудженого. «Без сумніву, що думка, яка тут закладена, дуже проста - ізолювати Ю.ТИМОШЕНКО від політичної діяльності і дати тільки їй право написати клопотання про помилування», - сказав він.

При цьому Л.ЛУК`ЯНЕНКО зауважив, що традиційно клопотання про помилування означає визнання законності вироку. «Юлія Володимирівна, яка не визнала себе винною на суді, не може написати клопотання про помилування, бо це означає, що вона визнає законність вироку», - додав він.

Доктор юридичних наук, професор, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії в Гаазі Володимир ВАСИЛЕНКО зазначив, що в усьому цивілізованому світі не тільки засуджена людина має право звертатися за помилуванням, але й будь-який громадянин країни, який вважає, що засуджений вартий помилування. «Ми закликаємо Президента діяти відповідно до цього загальновизнаного в демократичному суспільстві принципу», - додав В.ВАСИЛЕНКО.