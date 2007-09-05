Мороз розказав Северінсен, як він зруйнував схему Балоги

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що ситуація в Україні «не має ніякого відношення до європейських стандартів демократії”.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками передвиборчої місії Спеціального комітету ПАРЄ з питань спостереження за парламентськими виборами в Україні.

Як повідомила журналістам прес-секретар голови ВР V скликання Вікторія ШВЕДОВА, за словами О.МОРОЗА, викликає занепокоєння порушення свободи слова в Україні, блокування роботи судової влади «через системні порушення Конституції України Президентом під час призначення суддів на адміністративні посади, втручання у роботу Конституційного Суду Секретаріатом Президента».

О.МОРОЗ наголосив, що «Президент готується до виборів як лідер партії, а не як глава держави, використовуючи інструменти держави». За його словами, «сьогодні відбувається повзуча узурпація влади в Україні, і я б хотів, щоб представники європейських структур мали це на увазі”.

Відповідаючи на запитання представників місії ПАРЄ, О.МОРОЗ зазначив, що «не має юридичного факту неповноважності Верховної Ради», і тому вчорашнє засідання парламенту було правомочним. За його словами, ЦВК не надала відповіді щодо так званого обнулення списків «Нашої України» і БЮТ.

Як сказав О.МОРОЗ, вчорашнє засідання ВР зруйнувало схему, розроблену у Секретаріаті Президента, згідно з якою передбачалося визнання неповноважності нового парламенту. «Вибори проводяться, але парламент не створюється, і тоді єдиною легітимною гілкою влади є Президент», - зазначив О.МОРОЗ, говорячи про схему, яка нібито розроблена в Секретаріаті Президента. За його словами, проведення засідання «зруйнувало ці наміри» і можливість розпустити парламент через те, що він не працював протягом 30 днів. «Ми не заперечуємо вибори 30 вересня, ми говоримо про те, що, відповідно до Конституції, парламент працює до приведення до присяги нових депутатів», - сказав О.МОРОЗ.

Член передвиборчої місії Спеціального комітету ПАРЄ з питань спостереження за парламентськими виборами в Україні Ханна СЕВЕРІНСЕН сказала, що мета цієї місії переконатися, що виборча кампанія відбувається відповідно до законодавства. «Ми хочемо зробити все, щоб в Україні відбулися чесні і прозорі вибори», - зазначила вона.