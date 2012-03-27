У Москві - про заяву Януковича: надія на диво проіснувала не більше як тиждень

Засоби масової інформації неправильно інтерпретували слова Президента України Віктора Януковича про законодавче врегулювання статусу російської мови в Україні.

Про це в своєму блозі на сайті Росспівробитництва написав керівник відомства Костянтин Косачов.

«Дуже шкода, але надія на диво проіснувала не більше як тиждень. Саме стільки часу було потрібно офіційному Києву для того, щоб спростувати розповсюджену спочатку в російських, а слідом за цим і в українських ЗМІ інтерпретацію інтерв`ю президента В.Януковича, в якому він торкнувся гострої проблеми законодавчого врегулювання статусу російської мови на Україні», - пише К.Косачов.

Він зазначає, що слова Президента України «...закон зареєстровано, його буде розглянуто і ухвалено. І в цьому зацікавлена Україна, її населення, що говорить в основному двома мовами - українською і російською...» журналісти, які не дуже глибоко розбираються в деталях, поспішили трактувати як обіцянку зробити російську мову другою державною нарівні з українською.

«Для тих, хто знає передісторію питання, йдеться все ж таки, скоріше, про статус регіональної мови на основі європейського права й існуючої в Європі практики», - підкреслює К.Косачов.

Він також зазначає, що внесений до Верховної Ради проект закону про мови в Україні викликав свого часу бурю емоцій, перш за все, серед супротивників надання російській мові хоч якогось офіційного статусу.

«Емоції в парламенті продовжують кипіти і зараз. І в цьому сенсі слова В.Януковича - вельми серйозний елемент у спорі про подальшу долю законопроекту, адже політичні сили, службовці опорою президентської влади мають у Верховній Раді більшість», - вважає керівник Росспівробітництва.

При цьому він зазначає, що предметно говорити про переваги і недоліки закону можна буде вже після його ухвалення в остаточному вигляді – відомо, що депутатські поправки можуть часом вивернути будь-який текст навиворіт.

«Але і як керівник Росспівробітництва, і як громадянин Росії, і просто як російська людина я щиро сподіваюся на те, що новий закон врахує всі потреби і тривоги багатомільйонного російськомовного населення України, гарантувавши йому природне (і легітимне!) право говорити, вчитися і зберігати свою рідну мову для себе і своїх нащадків. Абсолютно переконаний, що це було б в інтересах, перш за все, самої України, її внутрішньо-національного світу, який є головною запорукою благополучного і суверенного розвитку поліетнічної української нації надалі», - вважає К.Косачов.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня російське агентство ІТАР-ТАСС розповсюдило повідомлення про те, що В.Янукович пообіцяв, що Україна найближчим часом ухвалить закон про дві державні мови - українську і російську.

Довідка УНІАН. На офіційному сайті Президента України опубліковано повний текст інтерв`ю В.Януковича ІТАР-ТАСС і «Российской газете».

На питання, як ставлення В.Януковича до ролі і місця російської мови в Україні, він сказав: “Ви знаєте, до 2002 року, коли я приїхав до Києва, для мене це була проблема. Але українська мова дуже гарна. І щойно в мене з`явилася така можливість говорити українською мовою, я це почав робити із задоволенням. І я хочу сказати, що так, були періоди в нашій державі, коли допускалися перекоси в мовних проблемах. Зараз їх, я би сказав, немає, і немає, не існує в нас цієї проблеми. І сьогодні люди пропонують: щоб нам не розпалювати знову це питання, що виникає від виборів до виборів, потрібно його відрегулювати на законодавчому рівні з урахуванням тієї світової практики, що існує й про яку ви говорите. Всі експерти думають, що краща практика європейська, у багатьох країн Європи двомовність, є і тримовність.”

“...І живуть нормально, спокійно. Ніяких проблем немає. Тому ми пішли цим шляхом, використовуючи ту практику, що є в Європі, де прийнята Європейська хартія про мови, по-моєму, Росія її ратифікувала й Україна теж. І відповідно до цієї хартії прийнято закон. Пристрасті навколо цього питання розпалюють політики. Цей закон зареєстрований, його буде розглянуто і прийнято. І в цьому зацікавлена Україна, її населення, яке розмовляє здебільшого двома мовами - українською і російською. Але тільки зараз я зустрічався із прем`єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І ми з ним теж обговорювали цю тему. У нас у Закарпатській області є два райони, де живуть угорці. Там дуже велика громада угорська. Школи, підручники та інше - вони хочуть розмовляти угорською мовою, та й українською й російською. Ми повинні створити умови для людей у Чернівецькій області, там румунська мова, в Одеській області - болгарська, у Маріуполі дуже велика грецька діаспора. І коли до нас приїжджають греки й кіпріоти, вони всі їдуть до греків, які живуть в Україні. Ми все робимо для того, щоб зберегти культурну спадщину народів, які населяють Україну, на це спрямована державна політика. Звісно, російська мова завжди займатиме дуже велике місце в житті України й українського народу”, - додав Президент України.